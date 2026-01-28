麥明詩着同一襲性感晚裝3年前後對比變化驚人　曾因陀B有身材焦慮

現年34歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 2024年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，去年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩最近不時更新社交網，分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情，間中也會曬出囝囝的得意照片，讓大家一起見證囝囝的成長。麥明詩曾因為陀B導致身形有變而感到焦慮，但她產後火速修身，早已回復昔日的苗條身材。

麥明詩同老公盛勁為。(ig圖片)

麥明詩同老公盛勁為帶同仔仔參加好友婚禮。(ig圖片)

3年前後對比變化驚人

麥明詩昨晚於她的IG story貼出了她穿同一襲淺藍色吊帶晚裝裙的兩張照片作對比，一張是她於2023年3月的時候穿的照片，另一張就是近日她出席好友婚禮時所穿的照片。麥明詩於2023年穿該襲晚裝的時候曾於IG出post，當時令人眼前一亮。穿上晚裝裙的她，盡騷玲瓏浮凸身段，豐滿的上圍性感誘人，長裙開衩高至大腿根部位置，曬出白滑超長美腿令人驚艷，連岑麗香及唐詩詠都留言大讚「索」。而如今她再穿同一襲晚裝裙站在老公盛勁為身旁，依然是如此迷人，無論樣貌身材都彷彿零變化，完全看不出是已生過小朋友的body，令網民大感讚嘆。

麥明詩於2023年3月時穿這條晚裝裙。(麥明詩ig圖片)

