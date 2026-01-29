前《愛回家》女星火辣慶祝40歲生日　去年抑鬱症復發成功走出陰霾

秦沛（Paul哥）女兒姜麗文（Lesley）在前年12月宣布正式離巢，結束與TVB的7年賓主關係，未來將繼續演員及創作歌手的工作，離巢後移居美國洛杉磯，去年3月更宣布簽約美國一間演藝經理人公司，正式進軍荷里活！昨日（28日）姜麗文迎來40歲生日，她在IG大曬性感照慶生，並寫道：「This is 40!! 🎂✨」

姜麗文（Lesley）在前年12月宣布正式離巢。（IG@lesleychianglove）

離巢後移居美國洛杉磯。（IG@lesleychianglove）

去年3月姜麗文宣布已簽約美國一間演藝經理人公司。（IG@lesleychianglove）

正式進軍荷里活！（IG@lesleychianglove）

姜麗文早在2022年就曾於美國洛杉磯參與劇集拍攝。（IG@lesleychianglove）

姜麗文有份參演由妮歌潔曼（Nicole Kidman）身兼監製及主演的美劇《Expats》。（影片截圖）

姜麗文去年抑鬱症復發

相中所見，身穿黑色透視喱士連身褲的姜麗文，對着鏡頭大擺Pose，笑容燦爛，看來心情大靚！姜麗文曾在《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎，2024年離巢後移居美國發展，但去年11月她突然撰千字文透露抑鬱症復發：「這個月對我而言相當艱難，因為抑鬱症第百萬次復發。整整12年了。這麼多年後，我仍然需要『保持堅強』打這場仗，即使用治療和抗憂鬱藥，有時也很令人氣餒和失望。這次很不妥，是我自2014、2015年以來覺得最強的一次？太瘋狂了。」幸好老公一直陪伴在身邊，助她「又打贏一場仗」！

姜麗文與哥哥姜文杰在2010年組成Benji and Lesley，以兄妹檔組合加入樂壇。（IG@lesleychianglove）

曾在《愛．回家之開心速遞》中飾演Liza。（影片截圖）

曾奪「飛躍進步女藝員」獎。（資料圖片）

姜麗文感激老公一直陪伴在身邊。（IG@lesleychianglove）

甜蜜。（IG@lesleychianglove）

姜麗文曾3度自殺

姜麗文早於2014年患上抑鬱症，在焦慮、驚恐症中鬥爭，因失戀而觸發病情：「初初就係因為失戀，分手嗰陣我就好唔開心，但之後我對人生嘅諗法，或者每日一起身嘅感覺，我開始覺得好唔同，開始諗一啲好危險嘅嘢。」更曾3度自殺：「我有一次係突然間，跟住之後兩次都係有Plan，第一次其實我已經寫晒信，已經擺晒喺張枱上面。我記得有一刻我等緊紅綠燈，我記得每一架車一轉入嚟，我喺個腦入面都會爆粗咁話『點解你揸車要揸得咁安全，點解你唔會唔小心撞向我，你幫吓我呀。』」幸好當時有家人陪伴，讓她成功走出陰霾，重新投入工作和生活！

成功走出陰霾！（IG@lesleychianglove）

重新投入工作和生活！（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

秦沛80歲生日！（IG@lesleychianglove）

秦沛80歲生日！（IG@lesleychianglove）

感情深厚。（IG@lesleychianglove）