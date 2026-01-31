港姐視后機艙被捕獲索合照　私下一個暖心舉動盡顯人品：無人能敵

佘詩曼（阿佘）今年憑無綫劇《新聞女王2》再奪TVB「最佳女主角」，打破自己紀錄四奪視后，非常厲害。近年，阿佘事業和人氣再創高峰，不僅在香港受歡迎，更在內地以至華人地區也圈粉無數，除了因為好戲之外，當然也因為她好錫身邊人和粉絲。近日，就有網民在社交平台分享於往杭州的航班上偶遇阿佘的經歷，大讚對方私下完全零架子。

「新聞女王」Man姐佘詩曼憑劇集《新聞女王2》第4度奪得視后，再次寫下歷史。(胡凱欣 攝)

近年阿佘事業和人氣再創高峰。(IG@charmaine_sheh)

雖然即將踏入51歲，但阿佘無論外貌和身材都保持非常好，一點都不像真實年齡。(IG@charmaine_sheh)

婉拒機艙合照有原因？

博主在社交平台分享在乘搭往杭州的飛機航班上偶遇阿佘的經歷，及二人在機艙口的合照，她寫道：「我本來在埋頭幹飯，我老公問我，那是哪個女明星在跟粉絲合照。我一看，我說是佘詩曼，就很激動。又怕在飛機上打攪她，一直到下飛機了，鼓起勇氣問能不能合照，阿佘非常nice的說，等下去外面拍哦。然後就有了這張合照！」更令人驚訝的是，當博主的朋友也想合照時，阿佘雖然已經登上了機場擺渡車（接駁車），但仍在車上更他們說：「去等行李那裡喔！」最後阿佘亦信守承諾，在領取行李處跟博主朋友合照，「真的很 nice 很開心的偶遇！」。

佘詩曼在飛機上被認出，友善與對方合照。（小紅書圖片）

博主分享偶遇阿佘的開心經歷。（小紅書截圖）

零濾鏡狀態驚人

從博主分享的合照所見，阿佘當日打扮簡約有型得來，又不失霸氣，身穿黑色圓領Tee配搭皮夾飛機褸，戴上墨鏡星味十足。在網民「零濾鏡」下，阿佘的狀態極佳，不僅臉部輪廓分明，下顎線更是顯而易見，皮膚緊緻無瑕，完全看不出已即將踏入 51 歲，其寵粉舉動更獲得網民大讚：「我們佘真是頂頂好的人」、「她人真的很好很好」、「我們的曼總人超好」、「阿佘寵粉第一無人能敵」，博主也回覆說：「第一次跟她要合照，真的被溫暖到了！」

阿佘出名寵粉。（小紅書@佘詩曼吧）

佘詩曼近年當上「空中飛人」，馬不停蹄四圍飛出席活動，吸金力極強。（IG@charmaine_sheh）