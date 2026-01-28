50歲視后北上身家暴增被指坐擁兩億　躋身豪門圈名媛慶生宴洩交情

現年50歲的佘詩曼（阿佘）入行28年，憑《新聞女王》四度奪視后，事業再創高峰，中港兩地吸金力驚人，投資物業已久的她的身家估計達兩億，曾於2011年登上「富比士中國名人榜」，是圈中著名富婆。佘詩曼這兩年身價名氣暴增，社交圈子又再擴闊，日前阿佘出席「Ball場天后」榮文蔚的遊輪慶生派對，意外揭兩人好交情！

榮文蔚為中信泰富前主席榮智健的姪女，由於喜歡參加社交活動，因而獲得「Ball場天后」之稱。近日榮文蔚大搞遊艇生日派對，桌上擺了至少10個生日蛋糕，其中不乏印上LV圖案的音響造型和圓型生日蛋糕，以及Labubu蛋糕，貴氣又不失潮流；場內又佈滿氣球，充滿生日氣氛！

佘詩曼身價暴增洩與名媛交情

阿佘亦獲邀出席遊艇慶生派對，她與榮文蔚頭貼頭影相，交情不錯！此外，榮文蔚標註了《中年好聲音3》參賽者劉曉昆，劉曉昆父母曾被爆在內地經營煤礦生意，居香港半山豪宅。另外還有電影大亨鄒文懷兒子鄒重璂、其太太李敏華（Amanda）、身為阿佘經理人的陳欣健長女陳易遙（Joanne）、明星餅師劉志穎（Jimmy）等。

