「三料冠軍」離巢後驚喜現身 狀態極勇轉行做老師更顯神采
撰文：黃欣華
出版：更新：
保良局日前於灣仔君悅酒店宴會大禮堂舉行一年一度的《保良局周年慈善餐舞會》，現場官商雲集，場面熱鬧。當中，2014年港姐「三料冠軍」邵珮詩（Veronica）亦低調現身支持，離巢後的她神采飛揚，凍齡狀態成為亮點。
「三料冠軍」罕有現身 離巢半年狀態不減反增
現年35歲的邵珮詩，自去年7月正式宣布離開效力10年的TVB後，已較少於主流幕前亮相。當晚她身穿晚禮服出席餐舞會，身材依舊纖細，皮膚緊緻，與當年選美時的巔峰狀態相比幾乎「零走樣」，神態比起以往在電視台工作時更顯自信神采。
曾被封「隱形港姐」 轉行做兒童品格教育家
邵珮詩當年以大熱姿態奪得港姐冠軍、最上鏡小姐及友誼小姐，成為罕見的「三料冠軍」，惟入行後星途平平，甚至一度被網民封為「隱形港姐」。離巢後，她並未沉寂，而是選擇「華麗轉身」，擁有心理學學位的她，現時轉行擔任兒童品格教育家，利用其專業知識與影響力教導下一代。離巢時曾承諾會多參與義工工作，是次出席保良局晚宴亦是身體力行支持慈善。儘管家底豐厚，她離巢後仍積極工作，考取瑜伽教練牌照，並精通日語等多國語言，轉行之路走得相當踏實。