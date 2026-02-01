「三料冠軍」離巢後驚喜現身　狀態極勇轉行做老師更顯神采

保良局日前於灣仔君悅酒店宴會大禮堂舉行一年一度的《保良局周年慈善餐舞會》，現場官商雲集，場面熱鬧。當中，2014年港姐「三料冠軍」邵珮詩（Veronica）亦低調現身支持，離巢後的她神采飛揚，凍齡狀態成為亮點。



「三料冠軍」罕有現身 離巢半年狀態不減反增

現年35歲的邵珮詩，自去年7月正式宣布離開效力10年的TVB後，已較少於主流幕前亮相。當晚她身穿晚禮服出席餐舞會，身材依舊纖細，皮膚緊緻，與當年選美時的巔峰狀態相比幾乎「零走樣」，神態比起以往在電視台工作時更顯自信神采。

林浩文2013年加入TVB至今，最為人所熟識的是《愛‧回家》書蟲一角，而他亦曾與2014年港姐冠軍兼「最上鏡小姐」邵珮詩拍拖，不過二人去年宣布結束6年情。(IG圖片)

林浩文與邵珮詩低調拍拖６年，二人曾在節目《大玩特玩》同場。不過當時林浩文仲喺新人一名，在節目中負責做佈景人。

林浩文與邵珮詩低調拍拖６年，曾結伴出席婚禮。

曾被封「隱形港姐」 轉行做兒童品格教育家

邵珮詩當年以大熱姿態奪得港姐冠軍、最上鏡小姐及友誼小姐，成為罕見的「三料冠軍」，惟入行後星途平平，甚至一度被網民封為「隱形港姐」。離巢後，她並未沉寂，而是選擇「華麗轉身」，擁有心理學學位的她，現時轉行擔任兒童品格教育家，利用其專業知識與影響力教導下一代。離巢時曾承諾會多參與義工工作，是次出席保良局晚宴亦是身體力行支持慈善。儘管家底豐厚，她離巢後仍積極工作，考取瑜伽教練牌照，並精通日語等多國語言，轉行之路走得相當踏實。

邵珮詩曾被網民評為是眾多港姐冠軍之中最不起眼的一個，而其實邵珮詩不但畢業於加拿大Simon Fraser University的名牌大學，更是維他奶創辦人之一邵蔚明的後人。(verbeeshiu@IG)

