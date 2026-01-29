王嘉爾被偶遇無視阻攔自拍　一親密舉動令女粉絲爆粗︰我一直在哭

現年31歲的韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson Wang），近年在全球人氣高企，憑藉帥氣外表與音樂才華圈粉無數。以往粉絲想一睹男神風采，可能要到內地或海外，但最近他頻頻「愛回家」，繼日前在澳門擔任Tyson Yoshi演唱會嘉賓後，近日他又現身尖沙咀，被粉絲「野生捕獲」。但向來出名寵粉的王嘉爾，這次竟因為一個舉動搞喊女粉絲，究竟所為何事？

王嘉爾近排頻頻現身香港和澳門，早前他回港出席個人品牌活動。（葉志明攝）

王嘉爾早前相隔六年再踏香港舞台，為姜濤演唱會頭場擔任嘉賓。（大會提供）

日前，王嘉爾又在澳門擔任Tyson Yoshi演唱會嘉賓。（陳順禎 攝）

王嘉爾搞喊女粉絲？

王嘉爾除了舞台魅力驚人，私下也極具親和力，親切又無架子的性格惹人喜歡，連Do姐鄭裕玲也被他俘虜。近日，有網民在尖沙咀消遣喝東西時偶遇王嘉爾。相片所見，王嘉爾戴著賊仔帽，大方以素顏示人，更貫徹其毫無架子的作風，主動接過手機親自「揸機」與眾人自拍，但其一個舉動卻令當中女粉絲事後表示：「我一直在哭。」

近日，有網民在尖沙咀消遣喝東西時偶遇王嘉爾。（小紅書圖片）

王嘉爾親自揸機自拍，毫無架子。（小紅書圖片）

原來，王嘉爾並非欺負女粉絲，而是因為他的「親密舉動」令對方喜極而泣。該女粉絲更激動到爆粗分享當時情況，「我X，他摟著我拍照了！我現在一直在哭。」事後她再補充細節：「保鑣不讓拍照，我進去上個廁所突然認出來了，由於本人很社恐，所以我的朋友直接進去問能不能合照，然後他們交流了20多分鐘，王嘉爾親自出來和我們拍的，態度超級好，很平易近人，超級瘦超帥。」貼文一出，不少粉絲留言大表羨慕：「幸福，真好」、「啊啊啊啊啊我也想偶遇」、「王嘉爾你為什麼不讓我偶遇」、「我想偶遇王嘉爾」，足見他人氣爆燈。

王嘉爾在全球擁有不少粉絲。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾擁fit爆Body！（王嘉爾微博圖片）