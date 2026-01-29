張智霖一家被捕獲19歲魔童擁韓國Oppa黃金比例　惟一事網民覺遺憾

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）近年主力在內地發展，這對圈中模範夫妻經常被網民「野生捕獲」，他們通常面對合照都有求必應，非常親民。近日，又有幸運網民在香港機場偶遇二人，同行還有正在海外留學的兒子張慕童（魔童）。照片曝光後，張智霖一家三口的高顏值與超狂身材比例瞬間引起熱議，更有網民驚嘆魔童的身高已超越爸爸，條件直逼「韓國Oppa」！

由於父母的關係，魔童自小已經成為外界焦點。（IG@anitayuenwy）

魔童遺傳父母的超強基因。（微博圖片）

靚靚素顏狀態極佳 Hermès背包成亮點

該名網民透露，在香港機場偶遇張智霖兩公婆，同行還有現時19歲、在海外留學的魔童，估計是一家出遊旅行，網民寫道：「為了不打擾他們的生活，都没上去合照。」從照片可見，張智霖與靚靚當日打扮雖然低調，但難掩星味。張智霖身穿深色休閒服，戴著墨鏡和cap帽；而同樣戴上墨鏡的靚靚，亦無懼素顏示人，在「零濾鏡」的鏡頭下，皮膚依然緊緻飽滿，狀態大勇。她身穿黑色皮夾配長褲，展現纖瘦身形，再背上一個Hermès背包，十分搶眼。

張智霖一家近日在機場被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

網民大讚張智霖一家人高顏值。（小紅書截圖）

19歲魔童身高目測1米85

除了張氏夫妻的顏值吸睛外，站在他們身旁，背著鏡頭的魔童亦成為焦點，現年19歲的魔童遺傳了父母的優良基因，除了外貌俊俏外，身材也非常高䠷，比身高1米8（官方身高）的爸爸高出半個頭，目測1米85，且身材比例極佳，有顏值、有身材，超強身材條件直迫韓國「長腿Oppa」，網民大讚：「魔童的頭跟靚靚一樣小 肩跟他爸一樣寬」、「感覺魔童得有185了」、「魔童這是有一米九了嗎」。

19歲的魔童身高目測1米85（小紅書截圖）

網民遺憾沒多生一個

此外，張智霖一家三口的高顏值也驚艷不少網民，紛紛留言激讚：「帥靚美的一家子」、「這一家身材顏值太絕了」、「這家真的好養眼」、「哇哇哇這一家身材絕了。」、「袁詠儀不會老的麼。。。」、「靚靚這隨便一拍都辣麼美，這緊緻的臉蛋子羨慕」。但也有網民覺得遺憾：「真的遺憾，没有多生一個，這麼好的基因」。

魔童遺傳父母的高顏值。（（IG@cheung_morton）

魔童似乎深受女同學歡迎。（IG圖片）