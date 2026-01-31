TVB小生首拍內地短劇捱到殘　5日拍65集日瞓3個鐘：真的給嚇到了

現年31歲的TVB小生林正峰入行8年以來參演過不少劇集，當中他憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場。雖然林正峰曾自爆入行後要打5份工幫補家計，平時生活亦十分節儉，但近期他就密密接job，不但進軍電影界擔正做男主角，早前更參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇，不過密集的拍攝就令他直言：「TVB演員被內地短劇整頓，是的，我真的給嚇到了。」

憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升。（IG@niklas_lamcf）

林正峰近年備受力捧。

打5份工幫補家計。（影片截圖）

曾拍片分享慳錢生活。（影片截圖）

曾獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》。（IG@niklas_lamcf）

左擁右抱！（IG@niklas_lamcf）

去年正式進軍電影界。（IG@niklas_lamcf）

首次拍電影。（IG@niklas_lamcf）

煞科！（IG@niklas_lamcf）

人氣急升！（IG@niklas_lamcf）

林正峰參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇。（IG@niklas_lamcf）

擔正做男主角。（IG@niklas_lamcf）

林正峰首次拍內地短劇5日拍65集

林正峰今次遠赴山東拍攝，首次拍短劇的他直言是全新挑戰：「5天拍65集，每一集可能就一兩分鐘，圍讀就比我以前拍長劇圍讀時間還要長幾個小時，原來竪屏短劇是從第一場到最後一場也要讀出來，很難想像，這麼多對白，我真的能行嗎？」不過林正峰就自覺普通話不夠標準，所以返到酒店後繼續練習：「現在差不多12點，但是我打算練兩個小時，不想影響那個進度。」

林正峰同北京電影學院校花李坤怡分別飾演男女主角。（IG@niklas_lamcf）

男女主角。（IG@niklas_lamcf）

西裝骨骨。（IG@niklas_lamcf）

期待！（IG@niklas_lamcf）

首次拍短劇。（影片截圖）

日瞓3個鐘。（影片截圖）

捱夜。（影片截圖）

5日拍65集。（影片截圖）

每集一兩分鐘。（影片截圖）

多對白。（影片截圖）

繼續睇劇本。（影片截圖）

努力！（影片截圖）

林正峰連續拍十幾個鐘捱到殘

林正峰朝早7點幾就起身準備，但凌晨3點先瞓的他坦言：「真的不只是精神的累，是身體都很累。」而他不但自己準備戲服，還自己化妝，他直言：「拍短劇比起拍長劇還要累很多很多，它裏面的那個讀台詞的頻密程度遠超想像啊，就是不給人休息啊。」拍攝到晚上6點幾，林正峰笑言「腦袋已經懵掉」，但仍要繼續：「其實我現在不知道自己還有多少場戲，因為它是連着拍的，這個地方是連着十幾集一起拍的，從頭拍到尾，我們拍遠景拍了5個小時，現在切近景，近景是拍最久的，因為我們很多人，每個人都有一個單單的鏡頭，我們這麼多人，每個人都要拍，從頭來一遍……十個人就要來十遍，感覺好像在一個循環裏面，一直循環。」直至晚上11點幾才結束拍攝，但第二日又要6點幾就起身，難怪林正峰都一臉疲憊，難掩憔悴！

身心俱疲。（影片截圖）

自己準備戲服。（影片截圖）

自己化妝。（影片截圖）

Set頭。（影片截圖）

開拍！（影片截圖）

拍攝密集。（影片截圖）

拍攝密集。（影片截圖）

仲拍緊。（影片截圖）

飯都未食。（影片截圖）

終於收工！（影片截圖）

攰。（影片截圖）

期待！（IG@niklas_lamcf）