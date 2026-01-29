Tyson Yoshi斥150萬拍微電影 借位咀Nancy否認怕老婆：係我唔鍾意

Tyson Yoshi新歌《1994 前傳》《追 CHASING THE WIND》微電影昨晚（28日）舉行首映禮，獲不少圈中好友撐場，除主演張文傑、游學修、歸綽嶢（Nancy Kwai）、朱鑑然、林子峰外，亦有馮德倫、張繼聰、邱彥筒、胡子彤、吳肇軒、楊樂文、岑珈其、陳苡臻、程人富、Teddy Fan等。

《1994 前傳》《追 CHASING THE WIND》新歌微電影以電單車為主題，一樣江湖味十足。

朱鑑然教TY演喊戲秘技 Nancy靠睇動物片一秒爆喊

說回《1994 前傳》《追 CHASING THE WIND》新歌微電影，Tyson與導演何圖、女主角Nancy Kwai受訪，Tyson說睇首映時都好感動，差點落淚。微電影中他有爆喊情節，演戲經驗不多的他說好彩有朱鑑然教路：「一開始我擔心嘅，但係朱鑑然教我點樣喊，我就喊到喇，就係死都唔眨眼，望住一個點，隻眼好乾就會飆眼水，你就會幾嘢就喊到出嚟。」他更指女主角Nancy好勁，一分鐘內喊得出，Nancy分享自家獨門秘技：「我係有啲片儲定係喺電話入面，嗰啲片好Touch到我，一拎出嚟已經喊。」Tyson都有偷睇對方電話片段，原來是小動物的生離死別，但未足以喊。

《追 CHASING THE WIND》主演朱鑑然、張文傑、Tyson Yoshi、導演何圖、Nancy Kwai、游學修、林子峰。

Nancy片中罕以黑髮亮相 TY指是經ChatGPT建議

Tyson說之前工作上接觸過Nancy，覺得她非常搞笑和純品，已鐵定下部作品要找她。一直以金髮示人的Nancy，戲中罕有以黑髮亮相，Tyson指定一定要黑髮才夠說服力：「我嘅idea嚟，我一路上網做research ，問埋ChatGPT，掉咗佢張相入去，我話80年代嘅亞洲人，當時有冇呢個技術可以漂到個頭係咁嘅色？佢話係冇嘅，咁我就大鑊，因為有啲位我好執着，後尾⋯⋯」Nancy此時自爆，原來是戴假髮，並沒染黑。

微電影片長25分鐘，Tyson希望大家坐定定睇，最好用大電視睇。

Nancy本身以為戴假髮會令頭很大，幸好最終效果不俗。

借位錫Nancy拒堅咀 Tyson否認怕老婆嬲：係我唔鍾意咀佢

Nancy在片中與Tyson是情侶及游學修的妹妹，講到與Tyson的咀戲，Tyson表示：「冇嘴到落去，借位咋！」問導演何圖這樣就收貨？Tyson即回應：「夠喇！我都係導演嚟㗎，尊重啦，我有權話事！」他更強調：「我唔鍾意咀落佢度。」問到是否怕老婆Christy嬲，他振夫綱：「未驚過！係我唔鍾意！」他否認嫌棄Nancy，又耍冧：「對唔住，我唔鍾意咀你。」而Nancy對於咀戲毫不緊張，笑言：「其實都還好，個借位真係好借位，唔係好近㗎咋其實。」

Nancy在片中與Tyson是情侶及游學修的妹妹。

Nancy慘情結局被吊半空兩小時 竟興奮多過驚

與上次《1994》一樣，今次好多動作場面，女主角都冇好下場，今次Nancy又中槍又飛車又被吊起，她對攬住Tyson飛車好興奮，直指是第一次，由聽到故事那刻起興奮到拍攝當日。講到在片中被吊在半空，前後竟吊了兩小時，何圖即說：「斷斷續續，有放返落嚟嘅！」Nancy指自己平時愛玩海盜船、跳樓機，加上有指導，所以不算驚，還覺得幾刺激。

小劇透：今次Nancy又中槍又飛車又被吊起，下場更要慘死，Tyson Yoshi上次要雲浩影慘死，最終忘了畀利是，今次他說有畀Nancy！

燒150萬製作費笑言破產 欠導演尾數籲Fans課金買海報

動作場面多，當然成本都高，上次用了「一球」，Tyson透露今次更揼本：「球半！（150萬）」他表示：「今次拍係貴過上次，但係斷分鐘計係平過上次，因為片場長咗，斷分鐘計係平啲，咁樣諗會舒服啲。」宣傳明信片上寫住「破產啦」三字，他笑言差不多，還欠何圖一半尾數未找，找完應該破產，呼籲Fans：「鍾意就買張poster同聽我嘅歌支持吓，拍咁大壇嘢都係免費睇，大家鍾意就睇多轉，或者聽首歌，最主要就係聽首歌支持我。」講到他還想再出相關漫畫和電影，豈非要再燒錢？他表示：「漫畫都OK嘅，漫畫爆炸都係喺漫畫爆炸。我偏好港漫，同阿圖唞埋新年後就要開始搞埋啲嘢。」

問到新歌是否向Beyond致敬，Tyson表示今次反而是偏向王傑曲風：「我聽好多嗰個年代嘅歌，自己沉澱咗，今次我就想咀嚼過之後，寫另一個抒情啲、冇咁江湖味重、方向冇咁明顯致敬緊邊個邊個嘅一個作品，但係都想有一個感覺，就係老土歌，情懷嘢。」

被反派張文傑怒摑 Tyson大讚舒服：紅都冇紅

此外，張文傑（German）在微電影中飾演反派，更要掌摑Tyson，但在活動上二人則「Gay味濃」，對望扮兇狠，最終竟忍不住笑，又作狀要咀嘴。講到被German掌摑的感受，Tyson竟表示：「好舒服，German真係好勁！佢唔係大力，真係唔知點解我連紅都冇紅到，俾佢摑咗四次定五次，做到個反應，但係又唔痛，真係唔痛！佢真係食過夜粥，真係有分別。」

避談「響喉L」餘波 拒評KOL罵戰：唔講啦

此外，Tyson Yoshi早前的「響喉L」事件餘波未了，他剪輯KOL「Hera Chung」怒斥「響喉X」的影片，又同時曬愛車響喉片段，串爆發文：「Sorry囉」，「引戰」味濃！不過最終事件峰迴路轉，Hera Chung與Tyson Yoshi及後竟同框拍片，宣傳《1994 前傳》《追 CHASING THE WIND》，令全網「炒車」！不過事件令部份網民反感，Tyson日前於演唱會《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》騷後訪問中，坦承因微電影與車有關才有這個念頭，未料網民反應與預期有出入，唯有「經一事長一智」，以後諗清楚才做。他又透露原本與Hera Chung並不相識，見僅在事件發酵後，才商議合作拍攝第二條片，並重申：「我絕對支持玩車，我自己都係玩車，但係影響到人就唔好啦。」然而事件餘波未了，更引發KOL占皮與「何文田金冬天」的網絡大戰，雙方互揭瘡疤。

在昨晚（28日）首映訪問尾聲，談到會否怕事件影響微電影反應，Tyson說：「唔知喎，應該唔會啩，你唔問咪冇事囉，你問咗咪可能會囉。」被問有否邀請Hera來首映捧場，雖然他趕住做其他訪問，但仍大方說：「佢唔喺香港。」至於有否再留意占皮及何文田金冬天爭論，他只表示：「唉，唔講啦，演唱會回應咗，今次唔講啦。」