盧海鵬收咪演唱會圓滿完成　再扮肥姐沈殿霞出場憶述往事

「盧海鵬鳴金收咪演唱會」已於昨晚(27日)在尖沙咀文化中心音樂廳圓滿完成，全場滿座，胡楓、劉嘉豪、梅小青、石修、夏雨、尹光、苑瓊丹、吳浣儀及曾偉明均是座上客，主辦單位環星娛樂更邀請了葉振棠、黃日華、苗僑偉、 戚美珍、安德尊、賈思樂、吳麗珠、蘇姍、張武孝、李麗霞 、王俊棠、舒雅頌、莊婉仙和劉惠鳴為表演嘉賓，安德尊則擔當演演唱會司儀一職，開show 前發哥周潤發更到後為鵬哥打氣。

黃日華、苗僑偉給利是鵬哥。(公關提供)

周潤發、盧海鵬。(公關提供)

劉惠鳴、莊婉仙。(公關提供)

鵬哥以《小李飛刀》和《邊個話我儍》為全晚演唱會揭開序幕，之後更和其他表演嘉賓合唱，包括和葉振棠合唱「勝利雙手創」、和蘇姍合唱「游龍戲鳳」，還有和莊婉仙合唱的「鳳閣恩仇未了情」等；鵬哥也有獻唱他的的經典歌「幾許瘋語」、「激光中」和「黑的午夜」，鵬哥說當日他這首「激光中」也有拍攝MV，而且是和原唱羅文的版一模一樣，他感覺非常得意。鵬哥的好友夏雨、苑瓊丹、吳浣儀及曾偉明也現身台上，和他互爆昔日於電視台的趣事，他們眾人妙語如珠，令全場觀眾哄堂大笑，苑仔笑說：「我已經幫鵬哥你諗好收咪後嘅出路，就係同我一齊去賣貨，賣乜嘢呢？好簡單，你只要棟支咪喺度，大家一定買，因為『盧海鵬條咪，永遠冇失威』。」

賈思樂、戚美珍、盧海鵬合體把「蝦仔爹哋」這個經典配搭重現大家眼前。(公關提供)

所有表演嘉賓在台上和鵬哥合唱了一曲《朋友》。(公關提供)

賈思樂獻唱《獅子山下》前說：「剛才我在後台聽到大家的掌聲真的很感動，我們這班鵬哥的好朋友一定會撐佢。」之後Louis更和鵬哥及三嫂戚美珍合體把「蝦仔爹哋」這個經典配搭重現大家眼前，三嫂說：「老爺，你今日真係靚仔得好緊要！」鵬哥：「因為後生咗！」三嫂：「大家知唔知點解鵬哥後生咗？老爺今年你幾多歲？」鵬哥：「84歲！」三嫂：「咁你瞓醒每朝會做乜嘢㗎？」鵬哥：「會去跑步，總之就會跑一個鐘頭之內啦，」三嫂：「六年每日至少跑半個鐘，大家俾啲掌聲我老爺啦！」在一番敘舊後，三嫂更大開金口為大家帶來了《夢伴》和《冰山大火》兩首梅姐的經典。

苗僑偉、戚美珍、黃日華。(公關提供)

接著三哥苖僑偉出場，三哥說：「鵬哥今年收咪，明年就執返支咪，剛剛已經有很多專業歌手表演，今日我就當嚟《盧海鵬卡拉OK演唱會》，今日棠哥葉振棠都係度，我同我嘅 Honey 都有拍《飛越十八層》，《飛越十八層》就係我同三嫂邂逅嘅一部劇，咁樣唔覺唔覺就40幾年，而家我就邀請棠哥出嚟。」接著三哥便和棠哥合唱《飛越十八層》主題曲《難為正邪定分界》，今次棠哥把凡人部份交給三哥獻唱，他則演繹魔鬼部份。黃日華也緊接出場，把郭靖和楊康再度重現大家眼前，再加上三嫂，他們三人在台上合唱了經典電視劇射雕英雄傳的主題曲《鐵血丹心》和《世間始終你好》，即時帶給全場觀眾電視回憶殺。

在最後環節中，鵬哥特別扮成肥姐沈殿霞出場表演《碧海狂僧》，他也以肥姐的身份憶述了他倆之間的往事。在收咪儀式後，所有表演嘉賓在台上和鵬哥合唱了一曲《朋友》，為全晚演唱會畫上完美句號。

所有表演嘉賓在台上和鵬哥合唱了一曲《朋友》。(公關提供)

