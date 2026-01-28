東張西望｜送飯婆婆鐵鎚瘋狂襲擊苦主5分鐘　再想揮鎚攻擊節目組

TVB節目《東張西望》今日（28日）一集繼續跟進徐生徐太被「送飯婆婆」恐怖襲擊的事件，徐生徐太因為拒收送飯婆婆的食物，竟然被滋擾長達四個月，除了瘋狂踢閘外，情緒失控的送飯婆婆更用鎚子瘋狂敲打閘門。

徐生徐太被「送飯婆婆」恐怖襲擊。(節目截圖)

情緒失控的送飯婆婆更用鎚子瘋狂敲打閘門。(節目截圖)

送飯婆婆情緒激動用雨傘暴力拆下徐生徐太單位的閉路電視

《東張西望》節目組去送飯婆婆單位嘗試了解，但送飯婆婆情緒激動，揮動雨傘驅趕節目組外，更衝上徐生徐太的單位，與徐太撞個正著。攝影師見到送飯婆婆來勢兇兇，立即把鐵閘關上，但屋內的徐太已經驚慌尖叫。送飯婆婆見狀馬上用力踢閘，還一邊踢閘一邊說：「雞，雞，你有咩資格話我係雞啊？雞！泰國雞！」她見到門口安裝了閉路電視又用雨傘暴力拆下，之後便離開。林映輝進入徐生徐太單位安撫飽受驚嚇的徐太，當大家以為暫時安全了鬆了一口氣時，送飯婆婆折返家中拿了一件物品再離開。

送飯婆婆見到門口安裝了閉路電視又用雨傘暴力拆下。(節目截圖)

林映輝進入徐生徐太單位安撫飽受驚嚇的徐太。(節目截圖)

當大家以為暫時安全了鬆了一口氣時，送飯婆婆折返家中拿了一件物品再離開。(節目截圖)

送飯婆婆突然向節目組揮鎚

送飯婆婆一度自言自語：「警方，差佬！行開！差佬嗌你問我咩？」但送飯婆婆突然向節目組揮鎚，節目組著她「冷靜」。但情緒激動的她完全沒有理會節目組：「打爆你個頭啊！」有節目組人員見勢色不對，打開後樓梯門後見到拿著鐵鎚的送飯婆婆，馬上著徐生徐太「鎖門」，之後就先行離開危險地帶。

送飯婆婆突然向節目組揮鎚。(節目截圖)

有節目組人員見勢色不對，打開後樓梯門後見到拿著鐵鎚的送飯婆婆，馬上著徐生徐太「鎖門」，之後就先行離開危險地帶。(節目截圖)

送飯婆婆最後拿著鐵鎚，不停的敲打徐生徐太單位的木門說：「泰國雞！」送飯婆婆除了敲打木門外，又用鐵鎚打爛徐生徐太門口的閉路電視，送飯婆婆瘋狂敲打約20下後停下指罵：「40萬同我買間屋，你條死發瘟，攞我40萬買間屋，我做咗14、15年，斗零都分唔到！」更對著徐生徐太單位狂飆粗口。送飯婆婆這個瘋狂襲擊歷時5分鐘，她在梯間又怒罵工作人員，節目組免多生枝節就叫她先回家，送飯婆婆回家後便沒有再出來。

送飯婆婆最後拿著鐵鎚，不停的敲打徐生徐太單位的木門。(節目截圖)

送飯婆婆瘋狂敲打約20下後停下指罵。(節目截圖)

送飯婆婆對著徐生徐太單位狂飆粗口。(節目截圖)

送飯婆婆瘋狂敲打約20下後停下。(節目截圖)

閉路電視都被送飯婆婆打爛。(節目截圖)

閉路電視都被送飯婆婆打爛。(節目截圖)

警方到場了解後，到送飯婆婆單位勸喻她打開閘門，最後送飯婆婆被警方鎖上手扣帶走。而受到驚嚇的徐太亦需送院治理，去到醫院，剛好送飯婆婆與徐太在同一病房，徐太後來表示送飯婆婆有警員看守，而她所住的病房亦有上鎖，所以送飯婆婆不會前來再度施襲。

受到驚嚇的徐太亦需送院治理。(節目截圖)