周殷廷透露有同公司緊密溝通　今年望推出4首歌：時間啱會開始派

現年36歲的周殷廷（YT)今（28日）出席活動，身穿淺藍色西裝並解開着襯衫鈕扣示人，結實好身材盡現，相當帥氣。而作為表演嘉賓的他，會演唱《三生有幸》及《想和你》，同場的泳兒亦會獻唱兩首歌《無糖可樂》及《我的回憶不是我的》，相信會令現場人士聽出耳油。

周殷廷﹑泳兒擔任表演嘉賓 。（葉志明 攝）

周殷廷會力撐兩位舊同事紅館騷

而在接受媒體訪問時，提到曾作為同事的Gin Lee(李幸倪）及陳凱詠（Jace)即將登上紅館開演唱會，他就二話不說會去撐場：「點都係朋友，公司唔公司，最緊要係friends。」續問到因為陳凱詠是次演唱會上有設企位，問到屆時會在坐位上還是企位上時，他就表示：「我唔會講住，到時就會知道係咩位。（會唔會想試吓企位喺紅館？）其實我覺得企位都有趣，我都想像唔到究竟會係點。」還揚言如開個唱有消息就會通知大家。

周殷廷會撐Gin Lee(李幸倪）及陳凱詠（Jace)的紅館演唱會。（葉志明 攝）

帥氣十足。（葉志明 攝）

希望今年至少出4首歌

另提到舊同事曾比特在近日訪問中提到自己過去出歌產量低，問到會不會同公司爭取在今年會出多一些歌時，周殷廷就表示：「其實有，一直同公司講緊喺今年可以出幾多首歌啦，其實我最貪心希望今年如果出到5至6首咁我就會好開心。」表明希望至少會有4首歌推出，續問到現階段有眉目了嗎？他就表示：「而家我都準備咗幾多唔同嘅歌，所以一去到時間啱我就會開始派（派歌），（你唔覺得公司係幫唔到你出歌？）唔會喎，其實我哋都緊密溝通。」

周殷廷希望今年至少出4首歌。（葉志明 攝）

School tour目標全港中學

最後，提到不收錢School tour義演一事，他就表示活動繼續進行中：「冇諗幾時完或幾時停，總之我覺得keep住做，（目標幾多間？）完成晒全香港所有中學。」希望盡量完成。而對於有份參演Tyson Yoshi投資7位數拍攝的MV《1994前傳》，他透露自己還沒有看，也不會透露太多。