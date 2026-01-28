鄭嘉穎樂做湊仔公爆細仔最蠱惑　在家扮黑臉角色：我就係五指山

「屈臣氏健康美麗大賞2025」今（28日）假五星級酒店舉行，而「雪肌蘭」主席劉陳小寶﹑副主席陳細潔，聯同代言人曹敏莉(Mandy)﹑鄭嘉穎等出席該盛事，他身穿粉色系西裝Look示人，相當有型有款，看上去完全不像是56歲之人，絕對是凍齡有術。

陳輝智﹑「雪肌蘭」副主席陳細潔﹑主席劉陳小寶﹑鄭嘉穎開心拍照。（葉志明 攝）

鄭嘉穎﹑曹敏莉是「雪肌蘭」代言人。（葉志明 攝）

鄭嘉穎感謝三兒子

而在接受媒體訪問時，講到其無論樣貌還是身材都保養得宜，獲得許多網民激讚時，他就笑言平時有在吃保健品維持以及要感謝三個兒子：「我諗我三個仔都幫到我嘅，拾回咗你唔記得嘅童真，你要陪佢癲，你冇嗰種童真係癲唔到㗎。你要拾回返當年嘅感覺呢，係我三個仔，好多謝佢哋畀返我。」 揚言會與兒子們一起演戲跟演話劇。

鄭嘉穎保養得宜。（葉志明 攝）

因為三個兒子令鄭嘉穎重拾童真。（葉志明 攝）

小兒子最蠱惑

提起三兒子時，鄭嘉穎滔滔不絕，還揚言自己在家中就是扮演黑臉的角色：「如果你屋企有三隻馬騮精，我就係嗰座五指山，所以罰嗰個通常都係我罰，所以驚都係驚我。（識唔識睇眉頭眼額？）我細仔最叻，我細仔三歲佢係最蠱惑嗰個，（邊個性格最似你？）未睇到，（黐你多還是太太多？）兩個都黐。」揚言最小的兒子愛講反話。

鄭嘉穎指小兒子最蠱惑。（葉志明 攝）

幾乎每晚都要幫大兒子補習

另外，他亦提到現在幾乎每晚都要幫大兒子補習，因為對方的中文程度不是太好：「自從舊年九月入咗間local School，夜晚我都好少出街食飯，朋友約都唔約。夜晚返到嚟就係做功課，如果要默書就飯後默書。因為我哋行咗錯一步，啲仔幼稚園係讀國際幼稚園，所以一個中文字都唔識，所以一讀小學就後悔，我唔知道而家啲中文小學一年級咁深，做到喊嘅，但係冇辦法喊都要做。（仔仔做到發脾氣點處理？）咪叫佢深呼吸囉。」續問到現在是不是很享受在家帶孩子時，他就表示：「其實呢個係責任感嚟，我覺得你一係生一係唔生，你選擇生呢個係你嘅責任，你要做到你嘅最好囉。」表明會在能力範圍做到最好。

鄭嘉穎因需幫大兒子補習，所以少跟朋友出去吃飯。（葉志明 攝）

遇到心儀角色才出來演戲

享受在家帶孩子的鄭嘉穎，問到現在是不是暫時不接拍影視劇時，他就認為現在「家」是他首先要守住的地方：「遇到啲心儀嘅角色或工作我都會出嚟。」另對於太太陳凱琳成最吸金的KOL，他都大讚對方是很努力的做出成績。

鄭嘉穎樂做湊仔公。（葉志明 攝）