恭碩良怒氣沖天質疑主辦超賣門票：畀返少少基本尊重我哋嘅觀眾

近日，一場於觀塘舉行的音樂會引來廣泛關注，知名香港唱作歌手及鼓手恭碩良聯同爵士結他大師包以正、色士風手林澤誠及低音結他手伊萬，於周日（25日）舉辦3場名為「The Four Horsemen“When Jazz Meets Rock“」的音樂會。然而，場地安排混亂，主辦方的票務處理更被質疑，引發恭碩良於社交平台怒斥主辦對觀眾的缺乏尊重：「我哋搞show係為咗推廣香港嘅live music，唯一要求係，請你哋對我哋嘅觀眾，畀返少少基本嘅尊重。」

有飛到入唔到場

當晚的音樂會雖吸引了大批樂迷，但座位安排問題卻令人失望。一些持票觀眾不但無法坐下，甚至需要站立觀看整場演出，更有部分購票者連場地都未能進入。恭碩良公開表示歉意：「我喺度代Open House、當代音樂教育中心，同埋佢哋嗰班所謂嘅『星級』管理團隊，同所有畀足全價，結果換嚟嘅係喺最後面罰企兩個鐘嘅樂迷，講聲對唔住。」直言代表主辦方向遭受不公待遇的觀眾致歉，並點名批評「星級」管理團隊未能妥善安排。他在文中透露，自己事前已提出多項建議改善座位編排，但均被忽視，更指主辦方以商業利益優先。

演出當天，他帶來的嘉賓，其中包括一位傷殘人士，也一度因沒購票而被拒門外，突顯出主辦方的缺乏體貼及靈活處理能力：「信我，所有我提出過關於座位安排嘅建議，佢哋一概當我發噏風。好明顯，我啲建議，點都唔及佢哋盤生意咁『有價值』。連我自己帶嘅客——其中一個仲要係傷殘人士——初頭都畀人拒諸門外，原因？Fabien話因為佢哋唔係『買飛入場』。（我總共都係得兩個 guest，但睇嚟佢哋盤數真係計得好盡。）」原來演出前恭碩良已提出座位問題。

恭碩良揭發主辦涉超賣門票

恭碩良更揭發主辦涉超賣門票。據稱場地僅能容納約60人，但當晚卻硬塞超過100名觀眾進場，引發混亂：「我聽返嚟，原來Open House嘅商業模式就係超賣同超收。個場地望落最多坐60個都好勉強，但唔知點解，佢哋可以夾硬塞咗超過100個樂迷入嚟支持我哋。」他公開門票收益數字顯示，每張票售價為350元，但樂手每場僅獲得8,000元酬勞，令不少支持者對主辦方質疑加深。恭碩良亦指出，雖主辦承諾未能入場的觀眾可獲全額退款，但部分樂迷反映只被告知可退回一半費用，使他決定親自跟進相關退款問題：「如果你哋最後都收唔到退款，麻煩 DM 我。我會親自跟進，因為我自己都好想知佢哋幾時先覆。」並呼籲受影響者與他聯繫。

事件引起網民熱議，不少親身到場的觀眾指責主辦安排混亂，一名留言者痛批場地狹窄、安排不合規範，甚至令某些觀眾面向表演者背影而坐。亦有網民心疼恭碩良需為主辦失誤道歉，認為真正該負責的應是主辦方。針對爭議，活動主辦Open House響館發聲明致歉，承諾未來活動將控制人數及改善安排，同時向未能入場者提供全額退款。

恭碩良強調，他與樂隊舉辦此類音樂會的初心是推廣本地現場音樂文化，他希望觀眾能享受表演過程。他重申唯一的要求是對觀眾給予應有的尊重，並表達會繼續以高質素的演出回饋支持者。