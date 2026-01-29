TVB小花欣賞BLACKPINK演唱會變公關災難？　孔德賢用五字揶揄

韓國人氣女團BLACKPINK近日於香港啟德主場館舉辦全球巡演《Deadline》，場場爆滿成為全城焦點，吸引無數粉絲「Blink」到場支持，就連圈中不少藝人都紛紛現身，包括TVB小花游嘉欣。然而，她的一番分享卻意外引來一場公關風波。

韓國人氣女團BLACKPINK近日於香港啟德主場館舉辦全球巡演《Deadline》，場場爆滿成為全城焦點。(ig@kayan_yau)

TVB小花游嘉欣現身BLACKPINK演唱會。(ig@kayan_yau)

游嘉欣分享欣賞BLACKPINK演唱會的喜悅

游嘉欣在社交平台分享了自己欣賞BLACKPINK演唱會的喜悅，並上傳了在場館佈景板前拍攝的照片以及部分現場表演片段。她在帖文中寫道：「Blackpink淨化眼睛，仲發現咗好多未聽過嘅歌。」游嘉欣原意或只是坦誠表達觀後感。但這句話卻被部分網民解讀為她對BLACKPINK的歌曲並不熟悉，只是跟風打卡爭奪門票，結果引起網民熱議。由於BLACKPINK演唱會門票供不應求，不少真正支持他們的粉絲未能入場，因而對游嘉欣言論感到不滿，留言區隨即掀起一片譴責聲。

游嘉欣在社交平台分享了自己欣賞BLACKPINK演唱會的喜悅。(ig@kayan_yau)

游嘉欣上傳了在場館佈景板前拍攝的照片以及部分現場表演片段。(ig@kayan_yau)

孔德賢揶揄游嘉欣？

更尷尬的是，同台藝人孔德賢亦在其帖文下評論：「識幾多首歌？」網民普遍認為這是對游嘉欣的譏諷，使事件變得更加火熱。不過，也有網民為游嘉欣平反，認為並非每位觀眾都需要熟知歌曲才配看演唱會，認為焦點應該放在對音樂和演出本身的喜愛上。事件持續發酵，引起不少討論，也成為社會關注的話題之一。

同台藝人孔德賢亦在其帖文下評論：「識幾多首歌？」(ig@danny_hung)

有網民為游嘉欣平反，認為並非每位觀眾都需要熟知歌曲才配看演唱會。(ig@kayan_yau)