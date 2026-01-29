唱錢｜李茵彤擔任音樂小助手表現突出　主持魅力慢慢顯現獲力讚

TVB全新音樂遊戲節目《唱錢》最近播出，由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤（Desta）來主持，在節目中擔任音樂小助手的李茵彤嶄露頭角，更被網民大讚做得很好。李茵彤的音樂知識和主持魅力亦在節目中慢慢顯現，她從歌手轉型主持，展現出更全面的娛樂潛力。

李茵彤參加《聲夢傳奇2》出道

現年26歲的李茵彤參加《聲夢傳奇2》出道，她熱愛唱歌，高中時曾參加歌唱比賽，在入行前曾讀幼兒教育。2022年，當時22歲的李茵彤參加《聲夢傳奇2》，成功入圍十八強，當時她更有「後樓梯歌后」之稱。李茵彤表現一向出色表現一向出色，可惜台上表演時因音準及感染力等問題成為第二位被淘汰學員，之後簽約成為了TVB旗下的藝人。

李茵彤與彭家賢、侯雋熙、陳昊廷及江廷慧組成音樂組合「Plan V」

2024年，李茵彤與同屆參賽者彭家賢、侯雋熙、陳昊廷及江廷慧組成音樂組合「Plan V」，五人共同推出作品，展現團隊默契。Plan V標誌著她音樂事業的新階段，五人由停車場唱到台慶舞台，唱功及苦功都讓大家看見。最近更跨界踩入主持界，其主持功力亦讓大家見到，大大提高了她的曝光度。

1999年12月21日在香港出生的李茵彤，2011年畢業於福建中學附屬學校，後升讀同區的福建中學，2017年讀至中六畢業。中學畢業後，李茵彤就讀於香港浸會大學持續教育學院的幼兒教育學教育學士課程。