林奕匡首次在港鐵站舉辦簽唱會　即場分享製作新專輯的心路歷程

人氣歌手林奕匡日前發行了個人第十一張專輯《The Next Station》，為了與樂迷分享喜訊，日前，林奕匡首次在港鐵站舉辦了「Phil Lam 林奕匡《The Next Station》簽唱會」。席間，林奕匡閃亮登場，以單簧管樂團為活動打響頭炮，其後即場分享製作專輯點滴和心路歷程，並為一眾粉絲演繹多首歌曲，與粉絲見面作近距離互動，並在新專輯上簽名，為一眾粉絲帶來驚喜！

林奕匡首次在港鐵站舉辦了「Phil Lam 林奕匡《The Next Station》簽唱會」。(公關提供)

活動甫開始，由氣門徒 Clairdoor Clarinet Ensemble香港單簧管樂團為活動打響頭炮，他們更改編了林奕匡的熱門歌曲《高山低谷》，帶來了動人的音樂表演，令在場粉絲驚喜不已。林奕匡在大批粉絲的陣陣尖叫聲中閃亮登場，瞬間點燃了整個會場氣氛。

林奕匡即場分享製作新專輯的心路歷程。(公關提供)

在傾談中，林奕匡深入分享了他的新專輯《The Next Station》的創作理念。他表示這張專輯是他不同人生階段和蛻變的紀錄，以及對未來的展望。更與粉絲分享自己最喜歡的一首歌，並表達在港鐵站舉辦簽唱會的感受特別而難忘。林奕匡還透露了新一年的計劃，讓所有聽眾都無比期待。

林奕匡更與粉絲分享自己最喜歡的一首歌，並表達在港鐵站舉辦簽唱會的感受特別而難忘。(公關提供)

傾談過後，林奕匡為粉絲獻唱了三首歌曲分別是《那些不愛我的人》、《無題時想起的人》和《高山低谷》，讓粉絲感到非常陶醉。表演過後，林奕匡舉行了簽名會與粉絲近距離互動，粉絲們紛紛表示能首次在港鐵站這個特別的場地參與偶像簽名會，與偶像親密交流，非常難得並珍惜這次與林奕匡見面的機會。

林奕匡為粉絲獻唱了三首歌曲分別是《那些不愛我的人》、《無題時想起的人》和《高山低谷》。(公關提供)