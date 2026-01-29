張文傑真摑Tyson Yoshi一Take過驚打到紅晒　Stone：打極佢都唔痛

Tyson Yoshi新歌《1994 前傳》《追 CHASING THE WIND》微電影昨晚（28日）舉行首映禮，獲不少圈中好友參與演出及撐場，主演的張文傑（German）、游學修及林子峰（Stone）在活動上受訪，游學修學王嘉爾叫Tyson做Tyson老師，笑稱：「多謝Tyson老師畀咗咁重戲份我，反而有得唞吓，佢哋飛車我就可以休息，因為嗰幾日拍嘅時候病咗，再加仲要剪片，所以有得唞吓，再加都叫做有得發揮，好多謝佢。」片中歸綽嶢（Nancy）飾演游學修妹妹，並戀上古惑仔Tyson，游學修表示：「有個好靚嘅阿妹，阿妹都乖嘅，幾好嘅，生性嘅，但係跟咗啲衰人。」

游學修抱病加肌肉量輸蝕 抱唔起Nancy：佢哋想繼續NG都冇

片中Tyson、German、周殷廷三位要角都是肌肉型，但游學修未有因而感壓力，自嘲：「好明顯我唔係呢個路線，佢哋身材好係佢哋嘅事，因為後面我要抱起Nancy，嗰場其實我淨係拍咗……佢哋想繼續NG，我同佢講冇㗎喇，我隻手搞唔掂，一出鏡我就放低。雖然Nancy好輕，真係好輕，非常輕，但我真係唔係好舒服，好病，同埋啲肌肉同佢哋個量係有少少差距，所以真係抱唔到喇，要咗第四Take。」他直言平時好少有這些抱靚女的機會，German即笑指：「不如抱我！」游學修反指應該調返轉由German抱自己。

張文傑本色演出做大佬 真摑Tyson一Take過：驚打暈佢

German於片中飾演反派大佬Tony，他透露自己收到指示只需「做返自己」：「佢哋搵我都係想做大佬級，令佢哋有壓力嘅角色，希望做到呢個效果。」有一幕他要掌摑Tyson，他表示是一Take過拍攝：「當然我哋拍完一take過之後，有幾個鏡頭，嗰啲就難啲，係用力就其實都係一下過。唔得㗎，唔可以冚太多，冚太多塊面會紅晒，之後拍唔到。（驚冚老闆下次冇你份？）我對自己隻手有啲信心，我諗我應該打佢唔暈！」

Stone獲封片場MVP 自爆拍Tyson胸肌當福利

至於Stone，Tyson就激讚他是今次計劃的MVP，除了演得好，更教他如何擺機位及演戲，幫他很多，難怪是「石經理」，Stone聽罷就謙稱：「真係冇！真係冇！純粹同大家好開心地share，因為佢有好多打戲，我驚打親佢，我發現原來佢真係好大隻，打極都唔痛，所以好放心可以同佢玩。同埋真係好開心，多謝佢邀請，中間個過程唔知係咪熟絡咗之後，大家拍戲嘅過程同氣氛超好，同埋會唔捨得。」他又笑言拍Tyson胸肌是今次合作的福利之一，感謝對方邀請，另外都有「不小心」拍吓German。

包剪揼魔王再出山接受挑戰 下月搞千人大賽同全港決鬥

Stone自從在《墨魚遊戲》中成為「包剪揼魔王」後，常常被不同人挑機猜包剪揼，而該節目導演Casper就成立了另一個平台「一齊玩」，宣布將於下月舉行「第一屆全港千人包剪揼大賽」，讓全港市民與他決鬥；Stone預告之後還有另外兩個遊戲，叫大家期待。

跟JFFT去蒙古凍過雪櫃 游學修卸老闆包袱後一身輕

早前游學修跟JFFT去「軍訓」，抵達機場時才得悉目的地為攝氏負40度的蒙古首都烏蘭巴托，被問有冇凍親，他說：「凍親又未至於，都着得夠衫。我本身以為去日本，因為佢哋有同我講話會去啲凍嘅地方，我諗住去日本啦應該都係，幾度啫，點知去啲負40度嘅地方，我都未體驗過，凍過雪櫃，都係幾神奇嘅體驗！」有網民說游學修在JFFT的片中「笑得像個孩子」，似乎不用做YouTube Channel老闆後，無需再顧拍攝、流量，比以前一身輕，他直認：「都有少少影響，少咗啲嘢諗先，責任都少咗啲，因為米爺本身邀請我都係話叫我去放鬆吓，所以都好多謝佢。」

