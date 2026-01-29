郭富城兩女兒忘我大跳女團舞片段流出　網民讚嘆完美遺傳爸爸基因

現年38歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年結婚，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間兩人結婚已踏入第9年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。方媛不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況。昨日她就曬出兩個囡囡的跳舞片，引發網民熱議。

一家人好幸福。（方媛微博圖片）

郭富城好錫老婆同囡囡。（方媛微博圖片）

方媛手抱三女兒。（微博圖片）

兩囡囡忘我大跳女團舞

方媛昨日於社交平台先後曬出7歲大女郭詠希 (Chantelle) 以及5歲二女郭泳萱 (Charlotte) 的單人跳舞片。她於大女的跳舞片下寫道：「姐姐的Psycho 舞蹈 #日常練舞打卡 #練舞隨拍」，二女的跳舞片就寫上：「妹妹的Psycho舞蹈」，兩姊妹都是跳韓國女團BABYMONSTER的《PSYCHO》舞。

片中可見大女郭詠希穿上粉色上衣配黑色短裙，二女郭泳萱則穿上迷彩上衣配同款短裙，兩人都打扮得好靚女，聽着音樂在大跳女團舞，小小年紀已跳得有板有眼，不論是節奏感還是肢體律動都相當之好，完美遺傳了她們爸爸郭富城的舞蹈細胞，令一眾網民紛紛留言大讚她們很有跳舞天份，甚至可以原地出道。而姊妹們的顏值更是頂級，遺傳了爸媽的優良基因，即使方媛用太陽眼鏡貼紙遮了囡囡的眼睛，仍可看得出來姐姐和妹妹都是美人胚子，姐姐就是迷你版方媛，妹妹則比較似郭富城。

妹妹跳得有板有眼。(方媛抖音截圖)

妹妹跳得有板有眼。(方媛抖音截圖)

妹妹跳得好投入。(方媛抖音截圖)

妹妹跳得好投入。(方媛抖音截圖)

郭富城二女。(方媛抖音截圖)

姐姐跳得有板有眼。(方媛抖音截圖)

姐姐跳得好投入。(方媛抖音截圖)

姐姐跳得好投入。(方媛抖音截圖)

郭富城大女。(方媛抖音截圖)