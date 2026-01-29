方媛豪氣狂掃黃金買給3名寶貝女兒　一舉動證獲郭富城寵上天

現年38歲的方媛 (Moka) 自從嫁了給大她22歲的天王郭富城之後，成為了天王嫂的她即升呢做闊太，自此過上了少奶奶的富泰生活。方媛樂做城城背後的女人，先後為老公誕了三名寶貝女兒，主力照顧家庭，專注相夫教女，她不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況。早前方媛就公開了到上海一家飾金店買大手購買黃金的經歷，令不少網民大感羨慕。

方媛打扮貴氣。(小紅書截圖)

方媛身材Fit 爆！（IG@mokafy）

一家人慶祝中秋節好幸福。（方媛微博圖片）

一身貴氣到飾金店獲熱情款待

方媛早前於社交網分享了一段名為「買金日記」的vlog，發文寫道：「給自己放個假，逛到了寶藏金店！收穫滿滿！猜猜我的購物袋裡有什麼？#古法黃金 #黃金 #黃金吊墜」。片中可見方媛妝容精緻，一身香檳金打扮顯高貴優雅，不經意地流露出一股貴氣。她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店內挑選黃金首飾。方媛表示今次是受到新店的開業邀請，她在店裡受到店員熱情款待，拿出多款金飾供她選購。方媛大讚款式特別，直言：「因為有很多我都在外面沒看過」，並表示先想選購一些適合日常配戴、款式簡單的金飾。

方媛到金飾店買金。(方媛小紅書)

方媛挑選金飾。(方媛小紅書)

狂掃金飾出手豪爽

方媛看了多個款式，其中看中了螃蟹款式的金器，表示：「打算買來送給我們家的三寶」，認真是廿四孝媽媽。方媛瘋狂掃貨，買了不少心頭好，並「嘟」卡付款，並由店員替她拿着三大袋貨品離開。方媛豪買金的豪爽程度震撼網民，雖然不知道袋內有何金飾，但觀乎她在片中選看及試戴的金飾，估計全買下估計都要過百萬元人民幣，現在金價屢創新高，方媛仍能如此出手闊綽地掃黃金，足見郭富城給予她雄厚的財力支持，寵她上天。有網民甚至形容方媛：「天王嫂出手真豪爽，想都不帶想的就買了？」、「還以為去街市買菜！」不過，亦有網民指這是店方邀請，相信方媛可獲得大額折扣福利。

方媛拎20萬名牌包包。(方媛小紅書)

方媛獲店員熱情款待。(方媛小紅書)

方媛看了很多款式。(方媛小紅書)

方媛看了很多款式。(方媛小紅書)

方媛嘟卡付款。(方媛小紅書)