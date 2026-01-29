60歲香港模特兒登CHANEL高訂時裝騷成焦點　打破年齡界限勇敢追夢

巴黎時裝周舉行的如火如荼，年近60歲的香港模特兒Christina Chung日前（27日）為CHANEL 2026春夏高訂系列行時裝騷而成為外界焦點。她以優雅睿智的姿態亮相，打破傳統模特兒必須年輕的刻板框框。

香港模特兒登CHANEL時裝騷舞台

今次是Matthieu Blazy入主CHANEL後的首場高訂大騷，將巴黎大皇宮（Grand Palais）化身粉紅仙境及夢幻蘑菇溝舉行。這場「蘑菇森林」時裝騷強調了美感不分年齡與背景的多元性，故特別邀請了不少年齡介乎40至60歲的模特兒行騷。而Christina的出現，亦吸引了不少香港網民的關注。

56歲才成為模特兒

年近60的Christina身形修長，四肢纖瘦，身形佔盡做模特兒的優勢。她在56歲的高齡被簽為模特兒，如今實現夢想到巴黎時裝周行騷，證明追夢不分年齡。Christina曾在訪問中透露，18歲時開始接觸時尚拍攝與廣告的工作，但發現業界充滿潛規則後便覺得不適合。其後曾從事銀行與人力資源方面的工作，亦有過兩段婚姻及誕下7個女兒，隨著女兒各自擁有家庭後，Christina決定放手追求模特兒事業。