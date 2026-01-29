名媛望族｜劉松仁自覺婚禮戲演得差　38歲視帝演閒角多年後搶FO

在2012年作為TVB重頭劇之一的《名媛望族》，近日獲安排在深夜時份重播，劇中不少情節畫面甚至乎對白，引起網上不少討論，就好像三太江美儀大玩黑絲誘惑以及一連串英文對白等，劇集翻Hit話題不斷。

《名媛望族》重播引起不少討論。（劉松仁微博圖片）

劉松仁自覺演得不夠好

而身為男主角的劉松仁（松哥）都有留意劇集翻Hit受到歡迎。但在事隔多年後，他再重看當年的表演時，卻認為自己演得不夠好，就好像近日播出女兒鍾浩頤（馬賽 飾）結婚場面，他就開車趕往婚禮途中，撞車後慌忙下車奔跑的戲份，如今看來覺得當時的自己是脫離了角色：「今天看到鍾卓萬的表演，讓我有失望和懊惱的感覺。因為所有的表現都不應該屬於鍾卓萬。以鍾卓萬的身份與閱歷，在港往婚禮現場時，撞車後慌忙下車，一路狂奔，跑進禮堂，整個處理都脫離了角色，表情和動作都不應該那麼外露，是演得最不好的一段戲，讓觀眾覺得『假』，是最大敗筆，同時也破壞了整場戲的感覺，從而削弱後面父女和解的戲，本應可讓觀眾非常之感動，是我的錯，太大意了。」但不少網民覺得劉松仁其實演得很好，根本是雞蛋裡挑骨頭，認為他絕對是一位完美主義者。

近日播出女兒鍾浩頤（馬賽 飾）結婚戲份。（影片截圖）

劉松仁覺得當時的自己脫離了角色。（影片截圖）

反面教材

而劉松仁之所以公開這一場戲，認為自己演得不好，只是想透過這段自身表演向年輕演員作出分享：「一段不是出自角色本身內心的演出，會破壞整個角色的完整性，所以我們都不可以掉以輕心。鍾卓萬這段戲的表演，是一個很好的反面教材，我曾經說過：『當我們要求完美時，一個小小的針孔也會破壞整個完美，當他已經是千瘡百孔的時候，那多幾個孔也就沒有所謂了。』」

劉松仁想透過這段自身表演向年輕演員作出分享。（影片截圖）

張振朗搶Fo

雖然，這場戲的主角是劉松仁與馬賽，但不少網民在看重播時卻發現，原來視帝張振朗亦參演其中，多年後再看他頗為搶Fo。當時他飾演其中一位新郎，在劉松仁跑進禮堂門口時，他的臉孔清晰可見，雖然只是演閒角角色，但他完全沉醉在角色當中，在看見劉松仁與馬賽父女擁抱一幕，他亦表演出感動情緒，果真是專業演員。

視帝張振朗參演其中。（影片截圖）