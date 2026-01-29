頂級闊太汕頭探店嚐盡地道平民美食　網民連環偶遇揭私下真實一面

富商「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻擁有數百億身家，一度位列香港女首富之位。甘比與大劉恩愛多年，兩人育有三個仔女，身為賢妻良母的她主力照顧家庭，相夫教子。甘比近年愛上鈎織，並開設了一站式鈎織店，身為店長的她，事事親力親為，不但親身落場打理，還會以導師身分親自教授。近年除了努力經營鈎織店之外，甘比亦向KOL界發展，去年10月就正式進駐內地社交平台小紅書，分享她的日常生活、鈎織興趣之餘，還會拍片介紹香港特色和美食。

甘比分享生活日常。(抖音截圖)

出入民間小店嚐平民美食

最近甘比開拓內地市場，日前她就到汕頭探店拍片介紹當地的地道特色美食，被不少網民偶遇並把拍到她的照片和短片放到社交網上分享。從這些照片和影片可見，甘比出入的都是一些民間小店，吃的都是平民美食，相當貼地。而她遇到有粉絲要求合照亦都會一一答應，來者不拒，表現親民友善，深得民心。不少網民都大讚甘比真人又靚又有氣質，還十分之nice，完全沒有富豪的架子。

甘比表現親民。(小紅書)

網民揭私下真實一面

其中一名偶遇甘比的網民寫道：「誰懂啊，在汕頭挖到的潮汕特色餐飲店，居然偶遇甘比本人了！作為香港女首富還是潮汕老鄉，真人真的超有親和力，一點架子都沒有，溫婉大氣的氣質絕了，皮膚白到發光，狀態好到爆。潮汕老鄉見面的親切感直接拉滿～趕緊抓拍了視頻和照片，每一幀都氛圍感拉滿，隨手截都好看」，激讚甘比內外兼備。甘比出身草根階層，她對於平民生活深有體會，她亦經常參與慈善活動來回饋社會，幫助有需要的人，可說是闊太中的典範。

甘比作風貼地。(小紅書)

甘比嚐盡地道美食。(小紅書)

甘比於汕頭探店。(小紅書)

甘比現身汕頭。(小紅書)