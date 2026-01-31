前TVB花旦美國被偶遇少女感爆棚　真實素顏驚艷網民：不敢相信40+

現年43歲的陳法拉在2005年參選華姐奪亞軍入行，曾是TVB「五大花旦」之一，但在演藝事業如日中天之際，她卻選擇在2013年拍完台慶劇《法外風雲》後離巢，結束與TVB的7年賓主關係，遠赴美國紐約修讀戲劇碩士課程，提升演技並追尋演藝夢想。2019年，陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov再婚，先後誕下女兒小米妮和細仔，但陳法拉沒因此停下追夢腳步，還成功進軍荷里活發展，參與電影《尚氣與十環傳奇》等大製作。

陳法拉曾是TVB「五大花旦」之一，但在演藝事業如日中天之際，她卻選擇在2013年拍完台慶劇《法外風雲》後離巢，結束與TVB的7年賓主關係，遠赴美國紐約修讀戲劇碩士課程，提升演技並追尋演藝夢想。（IG@falachenfala）

陳法拉於2019年與第二任丈夫Emmanuel Straschnov再婚，兩人十分恩愛。（IG@falachenfala）

陳法拉為老公先後誕下大女和細仔，組成幸福四口之家。（IG@falachenfala）

曾驚現「排骨胸」被指略顯老態

近年，陳法拉頻繁往返外國、內地及香港三地，為電影事業拼搏，各大電影節均能見到其身影。雖然早前她出席多倫多電影節時，因穿上一襲紅色低胸露背裙而驚現「排骨胸」，加上妝容影響被指略顯老態；但她隨即以行動「反擊」，在出席澳門國際短片節時，換上一身黑色Tube Dress露肩曬腿，盡顯高貴大方又吸睛。

早前陳法拉出席多倫多電影節時，穿上一襲紅色低胸露背裙而驚現「排骨胸」，加上妝容影響被指略顯老態。（小紅書圖片）

陳法拉隨後出席澳門國際短片節時，換上一身黑色 Tube Dress 露肩曬腿「反擊」。（陳順禎 攝）

陳法拉散發性感女人味。（IG@falachenfala）

素顏狀態驚人 網民大讚：少女味還在

近日，有網民於美國洛杉磯一間馬來西亞餐廳偶遇陳法拉。照片中可見，陳法拉當日打扮隨性簡約，披散一頭長髮，身穿一件藍色不規則剪裁長衫，下身配搭黑褲及白波鞋，大方展示修長身形，時尚感十足。最令網民驚訝的是，陳法拉在完全不施脂粉、沒有使用任何美顏濾鏡的情況下，皮膚依然緊緻白滑，面容飽滿，整體感覺勁有少女感。合照時，陳法拉更露出微笑搭著網民，親和力爆燈。不少網民看完照片後紛紛留言狂讚：「法拉真的太美了！」、「素顏好好看，完全不敢相信已經40+了」、「少女味還在」，回春狀態驚艷一眾網民。