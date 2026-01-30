袁文傑慶祝57歲生日大曬恩愛　獲太太張潔蓮送上香吻超甜蜜

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋，除了角色受歡迎之外，袁文傑與TVB兒童節目《閃電傳真機》出身的太太張潔蓮（Jackeline）同樣深受觀眾喜愛，二人拍拖9年，於2020年拉埋天窗，身為圈中愛妻號的袁文傑一向非常錫老婆，又不時分享夫妻恩愛日常，羡煞旁人。日前袁文傑迎來57歲生日，他與太太及愛貓一起慶祝，更獲太太送上香吻！

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋。（IG@yuen_man_kit）

成功入屋！（IG@yuen_man_kit）

高大有型。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑慶祝57歲生日

袁文傑在IG分享了一段慶生短片，並寫道：「人生的第57個生日。一個典型水瓶座人的生日。#happybirthday❤️」片中所見，袁文傑同老婆抱着愛貓，兩人頭貼頭合照，張潔蓮更錫錫老公，相當恩愛！網民紛紛留言送上生日祝福，又大讚兩人都保養極好，完全看不出真實年齡！

袁文傑57歲生日。（IG@yuen_man_kit）

好Sweet！（影片截圖）

好Sweet！（影片截圖）

羡煞旁人！（IG@yuen_man_kit）

Sweet！（IG@yuen_man_kit）

好恩愛。（IG@yuen_man_kit）

好恩愛。（IG@yuen_man_kit）

張潔蓮港姐出身再婚更幸福

張潔蓮（Jackeline）在1995年參選港姐入圍最後20強，落選後簽約TVB，並入讀藝員進修班做旁聽生，其後獲安排擔任兒童節目主持，她亦是首位加入兒童節目做主持的港姐。張潔蓮曾與拍拖13年的圈外男友Patrick Lee結婚，惟婚姻僅維持3年就離婚。之後張潔蓮與袁文傑拍拖9年，兩人在2020年尾結婚，十分幸福。

Jackeline曾在1995年參選港姐。（電視截圖）

張潔蓮生日。（IG@yuen_man_kit）

Keep得好！（影片截圖）

Keep得好！（影片截圖）

零走樣！（小紅書圖片）

慶祝生日。（IG@yuen_man_kit）

慶祝生日。（IG@yuen_man_kit）

慶祝生日。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與張潔蓮（Jackeline）在2020年尾結婚。（IG@yuen_man_kit）

2020年尾結婚。（IG@yuen_man_kit）