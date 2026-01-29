TVB花旦朝聖BLACKPINK獲讚放韓團也是門面　與Jisoo竟有神級巧合

韓國人氣女團BLACKPINK日前一連三日在啟德舉行世界巡迴演唱會香港站，熱潮席捲全城，大批圈中歌手藝人也入場朝聖，當中包括TVB當紅花旦陳曉華，網民不但讚她是女神級「BLINK」，與成員之一的Jisoo竟然還有「神級巧合」？

身為BLINK的陳曉華也有入場朝聖，仲穿上一身BLACKPINK應援服飾和攞住應援手燈。（IG@herachann）

陳曉華身穿BLACKPINK應援服飾 網民大讚：放韓團都係門面

BLACKPINK在香港開騷掀起熱潮，雖然完騷已經幾日，但不少入場粉絲仍沉浸在當日的氣氛中，未能抽離。近日就有粉絲在社交平台，除了分享台上BLACKPINK演出外，台下也野生捕獲TVB花旦陳曉華，並寫道：「沉迷睇演唱會的时候，一個高挑的身影穿過眼前，目光立即被吸引住！要知道在blackpink的站位區不缺高個子，但引人注目的注定是個港姐！最近剛好看完金式森林」。

陳曉華看騷時被認出。（小紅書圖片）

陳曉華友善與現場粉絲合照（小紅書截圖）

與Jisoo同年同月同日生

從網民分享的照片可見，陳曉華當日束起馬尾，身穿BLACKPINK應援服飾，面對同場BLINK的合照要求時，她表現得非常大方，全程笑容滿面「有求必應」。網民留言大讚：「高瘦妹港姐」、「好靚、好正、好可愛」、「本人好美」、「不愧是港姐，放韓團也是妥妥的門面啊」、「女神級BLINK」、「感覺她有點點像Jisoo」；此外，更有心水清網民揭秘：「悄悄說聲，她跟智秀是同年同月同日生的（1995年1月3日）。」非常有緣。

網民讚陳曉華不愧是港姐，放韓團也是門面。（小紅書圖片）

陳曉華與Jisoo原來是同年同月同日生。（IG@sooyaaa__）

陳曉華為2018年港姐冠軍。(IG@herachan)

陳曉華在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女藝員」。（資料圖片/陳順禎攝）

陳曉華近年積極在戲劇方面發展。(IG@herachan)

陳曉華近年獲無綫力捧上位。（IG@herachann）

