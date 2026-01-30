向華強爆娛圈壓力大易患抑鬱　45歲女星靠攞影后重拾自信走出困境

影視大亨向華強近來在社交平台開設頻道大講圈中事及分享個人意見，引來不少網民關注。而在近日的影片當中，他就提及到因娛樂圈工作壓力大，明星在這種高壓環境工作容易陷入抑鬱症，而影后張柏芝就是其中一位。

明星壓力大容易患抑鬱症

在影片當中，當向華強被問到「為甚麼娛樂圈有那麼多有錢有名的明星，最後還得了抑鬱症呢？」這個問題時，他就表明因為在娛樂圈工作壓力大所致：「因為他們是受了那個矚目，他們一舉一動都會放大，還沒算他們戀愛，這也是大問題，不敢講出來等等這種，壓力是非常大，一個事業高低，一個私生活，已經夠他們受，內心稍微有一點不是那麼強大，很容易會有抑鬱症。」

張柏芝靠奪影后走出困境

他還提到張柏芝曾陷入抑鬱症中，但因為奪得影后寶座後，令她重拾信心走出抑鬱困境：「張柏芝其實給我們治好，我們硬給她拍兩部好戲拿影后，有自信了，心裡不一樣了。」張柏芝曾在2000年至2006年作為中國星娛樂藝人（向華強公司），公司助她接拍多部電影，就好像《我家有一隻河東獅》、《大隻佬》等都令觀眾印象深刻，而在2003年更助她接拍電影《忘不了》，更憑該電影奪得金像獎影后，演技終獲肯定。

