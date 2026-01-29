75歲譚詠麟現身馬場與靚女合照極致回春 網民震驚比40年前還要嫩
撰文：張嘉敏
出版：更新：
現年75歲的譚校長譚詠麟曾是80年代的天王巨星，獲獎無數，稱霸本地樂壇，亦曾贏得金馬影帝，實力毋庸置疑。 其實譚校長除了是實力派歌手和影星外，他同樣擁有偶像派的條件，年輕時的他顏值絕對是男神級別。不過隨着時光流逝，譚詠麟亦青春不再，如今他已被稱為倫伯，身形更是比前發福了不少，髮線亦開始往後移。不過日前他與女粉絲合照時卻極致回春了。
極致回春40年震撼網民
日前有網民於社交網分享了於馬場偶遇譚詠麟的合照，發文寫道：「在香港賽馬會偶遇譚詠麟和陳百祥啦」，隨即惹來熱議。從博主分享張她與譚詠麟的影片和合照可見，75歲的譚詠麟驚現極致回春，肌膚變得皮光肉滑，看來白了不少，成個樣後生了起碼40年，與平日見到的他截然不同。不少網民都大表震驚，紛紛留言表示：「我的天，拉了十級美顏嗎」、「75歲的校長給你美顏成30歲的帥哥」、「P到校長，20歲」、「四十年前既校長」、「比四十年前還要嫩」。而博主在另一個post就貼出了她與譚校長的另一張合照，還有她與陳百祥的合照，在沒有開那麼強勁的美顏之下，譚詠麟的樣子就真實自然得多，不過依然是比他的真實年紀年輕不少，也是回春了。