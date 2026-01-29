75歲譚詠麟現身馬場與靚女合照極致回春　網民震驚比40年前還要嫩

現年75歲的譚校長譚詠麟曾是80年代的天王巨星，獲獎無數，稱霸本地樂壇，亦曾贏得金馬影帝，實力毋庸置疑。 其實譚校長除了是實力派歌手和影星外，他同樣擁有偶像派的條件，年輕時的他顏值絕對是男神級別。不過隨着時光流逝，譚詠麟亦青春不再，如今他已被稱為倫伯，身形更是比前發福了不少，髮線亦開始往後移。不過日前他與女粉絲合照時卻極致回春了。

校長譚詠麟和哥哥張國榮是當年的頂流偶像。（微博@譚詠麟AlanTam）

譚詠麟仔仔畢業時，他親自飛英國觀禮。(譚詠麟微博)

譚詠麟如今依然魅力不減，他與熱情女粉絲合照時非常紳士。（小紅書）

極致回春40年震撼網民

日前有網民於社交網分享了於馬場偶遇譚詠麟的合照，發文寫道：「在香港賽馬會偶遇譚詠麟和陳百祥啦」，隨即惹來熱議。從博主分享張她與譚詠麟的影片和合照可見，75歲的譚詠麟驚現極致回春，肌膚變得皮光肉滑，看來白了不少，成個樣後生了起碼40年，與平日見到的他截然不同。不少網民都大表震驚，紛紛留言表示：「我的天，拉了十級美顏嗎」、「75歲的校長給你美顏成30歲的帥哥」、「P到校長，20歲」、「四十年前既校長」、「比四十年前還要嫩」。而博主在另一個post就貼出了她與譚校長的另一張合照，還有她與陳百祥的合照，在沒有開那麼強勁的美顏之下，譚詠麟的樣子就真實自然得多，不過依然是比他的真實年紀年輕不少，也是回春了。

這張是沒開大美顏的合照。(小紅書)

粉絲與陳百祥合照。(小紅書)

網民指美顏開得太勁。(小紅書)

譚詠麟極致回春40年。(小紅書)

譚詠麟呢個樣比較真實。(小紅書)