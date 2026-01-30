Brooklyn百億千金愛妻被爆真實人品　前度胞姐直指Nicola好恨出名

「萬人迷」碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn上周無預警發聲明宣布與父母關係決裂，炮轟父母多年來不尊重百億千金愛妻Nicola Peltz，更表明立場不會與父母和解，事件持續發酵，吸引全球網民熱烈討論。

有大量網民認為碧咸夫婦在Brooklyn成長期間多年來給予無限量支持，只是Brooklyn不爭氣。（Getty Images）

Brooklyn與愛妻指只想要平靜和隱私

Brooklyn在聲明中表示：「自從離開家庭後，我生平第一次感到焦慮消失了。每天早上醒來，我都感激自己選擇的生活，並找到了內心的平靜和解脫」，更指：「我和妻子不希望生活被形象、媒體或操控所左右。我們只想要自己和未來家庭的平靜、隱私和幸福。」而最後這句話，卻引起Nicola富二代前度Anwar Hadid的胞姐Alana的注意，更公開留言暗示Nicola好恨出名。

Brooklyn與愛妻指只想要平靜和隱私地生活。（IG圖片）

Nicola前度胞姐出面爆真實人品

Brooklyn事件引發外界瘋狂討論，有不少網紅都拍片評論事件，而Alana在時尚攝影師Eli Rezkallah的IG帖文留言表示：「對，那個女孩根本不想要隱私，她一直以來想出名。」曝光了Nicola的真實人品，有不少網民都指Alana的回應間接證明了Nicola才是家變事件的「始作俑者」。

Alana Hadid是Nicola前度Anwar的胞姐。（Getty Images）

Nicola曾被指控制前男友與家人疏遠？

Brooklyn的百億千金愛妻Nicola Peltz跟Brooklyn拍拖前，於2017年曾跟背景顯赫的Hadid家族的小兒子Anwar Hadid拍拖1年多。作為Gigi及Bella Hadid的弟弟，Anwar同樣是模特兒，Anwar跟Nicola拍拖後與家人疏遠，兩人形影不離，其後在拉扯分手時，女方更取消關注Hadid家所有人，情況跟Brooklyn相似。當時更有知情人士向八卦媒體爆料，指Nicola是「每個母親的惡夢」。