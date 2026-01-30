「凍齡美魔女」不婚不生媽媽決定唔催婚　投資有道成圈中隱形富婆

娛樂圈中有不少「美魔女」依然單身多年不婚不生，就好像亞姐出身現年60歲的楊玉梅（Strawberry)，近日就與八旬媽媽談論結婚問題，楊媽媽從年輕時已催促女兒結婚，但到現在決定放棄了，認為女兒覺得自己開心最重要。

楊玉梅亞姐出身。（影片截圖）

楊媽媽決定放棄催婚

亞姐出身的楊玉梅，當年憑着出眾樣貌及身材奪得「最完美體態獎」，沒想到美人這麼多年還未遇到Mr.Right，就連楊媽媽都催到不想再催了。在近日二人拍攝的影片中，楊媽媽就表示：「我20歲催你，30歲又催你，40歲又催你，我現在放棄你了。你喜歡怎麼樣，就怎麼吧！」而楊玉梅聽後卻相當開心，因為聽完媽媽要席話後，代表媽媽同意她養狗一事，因為站在她角度認為狗狗也可以陪伴自己。

楊媽媽已決定放棄催婚。（楊玉梅微博圖片）

母女深情對話

母女再深情對話時，楊玉梅就問到媽媽：「我不結婚，你擔心甚麼呢？」隨後楊媽媽就表示：「有一個家庭會好一點，不生小孩就是因為不結婚，一結婚就不得意要生一個或者兩個，你都決定養狗了。」而楊媽媽現在也看開了：「我現在都不糾結這些了。」

母女二人感情非常好。（小紅書圖片）

開心最好

把結婚一事看得沒那麼重要的楊玉梅，還認為：「我覺得結婚都不見得一定很開心，最重要的是開心。」而楊媽媽聽後都認同：「最重要要你自己開心。」楊玉梅還揚言不結婚就能照顧媽媽，可以彼此陪伴，一切事情順其自然是最好的。

楊玉梅認為開心最重要。（楊玉梅微博圖片）

投資飲食界當隱形富婆

楊玉梅曾暫別香港娛樂圈，在內地開公司拍電視劇及電影，更學習做監製，嘗試幕後工作。除了演藝事業之外，她早在2000年就進軍飲食界，投資開餐廳，據知集團旗下有24間餐廳，但她就十分低調，可以算是圈中的隱形富婆。