千禧女神坐頭等艙歎魚子醬 息影多年嫁富商公司上市變地產女王
撰文：董欣琪
前2R成員黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而黃婉佩亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！早前黃婉佩飛到沙特阿拉伯出席會議，更搭飛機坐頭等艙，又大歎魚子醬，相當享受！
Race黃婉佩坐頭等艙歎魚子醬
黃婉佩在IG限時動態分享短片，並寫道：「Comfy.」片中所見，她身處飛機頭等艙，座位如同一個私人套房，各種設備一應俱全，她更大讚機上的水療淋浴間，換完衫後她就回到座位，一邊睇電影，一邊歎無限量供應的魚子醬，絕對是五星級待遇！
Race黃婉佩定居新加坡住逾億豪宅
黃婉佩與家姐黃婉君（Rosanne）在2002年以姊妹檔強勢加入樂壇，先後推出過4張專輯，更憑TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》成功入屋。不過兩人都已經淡出娛樂圈多年，各自組織家庭。現時黃婉佩一家四口定居新加坡，所住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎！黃婉佩曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時公開豪宅內景，可見獨立屋至少有三層，設有私家升降機，地下室設有家庭影院及健身室，戶外更有一個大泳池，黃婉佩不時會同一對仔女在泳池玩水，盡享親子時光！