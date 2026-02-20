千禧女神坐頭等艙歎魚子醬　息影多年嫁富商公司上市變地產女王

前2R成員黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而黃婉佩亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！早前黃婉佩飛到沙特阿拉伯出席會議，更搭飛機坐頭等艙，又大歎魚子醬，相當享受！

2R曾紅極一時。（影片截圖）

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）。（IG@missracewong）

拜年。（影片截圖）

Race依然好靚女。（IG@missracewong）

慶祝43歲生日。（影片截圖）

女強人！（IG@missracewong）

2016年Race與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色。（IG@missracewong）

前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！（IG@missracewong）

女強人！（IG截圖）

黃婉佩飛到沙特阿拉伯出席會議。（IG@missracewong）

首次踏足沙特阿拉伯。（IG@missracewong）

Race黃婉佩坐頭等艙歎魚子醬

黃婉佩在IG限時動態分享短片，並寫道：「Comfy.」片中所見，她身處飛機頭等艙，座位如同一個私人套房，各種設備一應俱全，她更大讚機上的水療淋浴間，換完衫後她就回到座位，一邊睇電影，一邊歎無限量供應的魚子醬，絕對是五星級待遇！

飛機頭等艙。（IG截圖）

座位如同一個私人套房。（IG截圖）

可享受機上的水療淋浴間。（IG截圖）

設備齊全。（IG截圖）

正！（IG截圖）

換好衫。（IG截圖）

水。（IG截圖）

一邊睇電影，一邊歎無限量供應的魚子醬。（IG截圖）

無限量供應魚子醬！（IG截圖）

五星級享受！（IG截圖）

+ 7

Race黃婉佩定居新加坡住逾億豪宅

黃婉佩與家姐黃婉君（Rosanne）在2002年以姊妹檔強勢加入樂壇，先後推出過4張專輯，更憑TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》成功入屋。不過兩人都已經淡出娛樂圈多年，各自組織家庭。現時黃婉佩一家四口定居新加坡，所住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎！黃婉佩曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時公開豪宅內景，可見獨立屋至少有三層，設有私家升降機，地下室設有家庭影院及健身室，戶外更有一個大泳池，黃婉佩不時會同一對仔女在泳池玩水，盡享親子時光！

Race一家。（IG@missracewong）

三姊妹。（IG@missracewong）

幸福人妻！（IG@missracewong）

聖誕佈置豪宅。（影片截圖）