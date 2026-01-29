姜濤出道前16歲靚仔樣曝光　早年街頭表演素顏超青澀：太白痴了

人氣男團MIRROR成員姜濤最近在巴黎工作完後作短暫休息，期間未有回港及去向不明，但仍忙於透過社交平台與粉絲姜糖保持互動，再次展現出他對粉絲的重視。今日（29日）凌晨，姜濤於限時動態分享了多條珍貴舊影片：「原本以為不見了的照片，無意間在Google找了回來，從那個時候到現在剛好10年了，心中很感慨，有空分享給大家。」影片包括早年的Busking演出、少年自拍唱歌片及搞笑的車內片段，影片有十年歷史。姜濤青春洋溢的模樣引得姜糖紛紛留言大叫可愛，迅速掀起話題。

姜濤16歲Busking時高唱林奕匡《高山低谷》

姜糖更化身偵探，從影片尋找線索，例如自拍唱歌片背景被猜測為加拿大表妹的房間，但姜濤透露其實是在自己的舊房錄製。無論拍攝地在哪裡，姜糖都一致讚賞當時的姜濤青澀自然、素顏依然俊俏。而另一條令人回味的影片則是姜濤16歲Busking時，高唱林奕匡《高山低谷》的場景，珍貴片段讓人驚嘆他的聲音多年來幾乎沒有變化，音準和音質依然動聽。這也引來粉絲集體「敲碗」，希望他日後演唱會能重現這首歌曲。

儘管大家對更多出道前絕密影片充滿期待，但一向怕醜的姜濤表示今次的分享先到此為止：「後面還有海量但真的太白痴了。」可能之後還有機會公開更多的片段。此言一出，令粉絲充滿期待。

