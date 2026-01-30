360度零死角女神「零修圖」流出　暴現魚尾紋震驚網民：我釋懷了

現年36歲的Angelababy（楊穎），向來是不少男網民心目中的「元祖級女神」，其精緻樣貌更被譽為「360度零死角」。不過，強如女神似乎也敵不過歲月的洗禮。近日，Angelababy現身杭州出席活動，在網民的「無濾鏡」近距離拍攝下，其真實狀態引起熱議。

現年36歲的Angelababy（楊穎），向來是不少男網民心目中的「元祖級女神」。（微博@angelababy）

Angelababy精緻樣貌更被譽為「360度零死角」（楊穎工作室微博圖片）

Angelababy日前在杭州出席活動，甫落車便被大批粉絲包圍。（小紅書截圖）

Angelababy出活動被包圍 人氣依舊強勁

Angelababy當日抵達活動現場時，甫落車便被大批粉絲包圍。面對突如其來的人海，她顯得有點受寵若驚，但向來寵粉的Angelababy全程露出招牌甜美笑容，沿途不斷與粉絲點頭打招呼，表現大方得體。當日她披着標誌性的長秀髮，雖然已為人母，但四肢依舊纖瘦，「Fit到漏」的身型完全不似生產過。

面對突如其來的人海，Angelababy顯得有點受寵若驚。（小紅書截圖）

Angelababy沿途保持笑容。（小紅書截圖）

還不斷同Fans揮手打招呼。（小紅書截圖）

魚尾紋法令紋暴現

不過，在網民分享的視頻中，雖然Angelababy顏值依然高企，但在零修圖的真實狀態下，臉上卻暴現出歲月痕跡。從大特寫畫面可見，Angelababy笑起來時眼角的魚尾紋及鼻翼兩旁的法令紋，相當明顯。

從大特寫畫面可見，Angelababy笑起來時眼角的魚尾紋及鼻翼兩旁的法令紋相當明顯。（小紅書截圖）

網民表示人都會慢慢老去，但這不影響Angelababy依然很美。（小紅書截圖）

網民：女神都會老

片段流出後，隨即引來大批網民討論。有網民笑言連女神都有老的一日，自己可釋懷了：「她也有魚尾紋，所以我釋懷了」、「對，她還有法令紋，咱也有哈哈」、「有年齡感了。還是妝容的問題？」。不過，亦有心疼Angelababy的粉絲護航，認為37歲有此狀態已屬超標：「人都會慢慢老去，但這不影響她依然很美」、「媽呀！這麼好看也有人雞蛋裡挑骨頭」。

有網民認為挑剔Angelababy樣子的人，都是雞蛋裡挑骨頭。（小紅書截圖）

同時，也有網民看到Angelababy的近況後，紛紛慨嘆她初出道時憑藉其混血美貌與日系風格爆紅，與文詠珊（Janice Man）齊齊被封為「𡃁模始祖」，如今兩人有著截然不同的人生路。Janice Man現時事業、家庭兩得意，不但憑多部作品成功轉型實力派，更獲富二代老公吳啟楠寵愛，又剛當上媽媽；反觀Angelababy卻經歷離婚，之前又因觀看瘋馬騷（Crazy horse pairs），慘遭內娛全面「軟封殺」。雖然已獲解封，但其幕前曝光率明顯大不如前，儘管如此，Angelababy依然表現積極，近年更放下身段現身直播間帶貨，獲讚能屈能伸。

Angelababy和Janice Man都是香港「𡃁模」的始祖，二人當時初出道時都是以「孖公仔」姿態現身，如今各有著不同的人生路。（Janice Man Facebook）

Angelababy（楊穎）與黃曉明2022年離婚，兩人共同撫養兒子「小海綿」。(微博圖片)