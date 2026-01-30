Anson Lo孖Stanley與Jeremy開直播　爆MIRROR年底齊人開騷

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）和李駿傑（Jeremy）本月28日於《Hi MIRO！See You Zoom！》網上見面會中，與粉絲深入互動並分享今年的計劃。三人透露2026年將有多項大型活動，包括3月及5月在麥花臣場館舉行的《Hi MIRO！2026 Garden Party》粉絲見面會、全新的團綜、多首團歌，以及年底的盛大演唱會。

三人透露2026年將有多項大型活動。(影片截圖)

Anson Lo即將舉行個人簽唱會《KINGDOM》

在見面會上，各成員也紛紛分享個人近況和新年願望。Anson Lo提到即將舉行個人簽唱會《KINGDOM》，這是他首次舉行個人簽唱活動，並表示到時會演唱兩首歌曲。他還談到與家人旅行的珍貴片段，尤其是多年後再次與家人出遊的感觸。

Anson Lo即將舉行個人簽唱會。(影片截圖)

Stanley和Jeremy則分享了二世古滑雪之旅的趣事

Stanley和Jeremy則分享了二世古滑雪之旅的趣事，Jeremy吐槽Stanley僅負責開車卻躲避教滑雪責任，更爆料他其實擁有滑雪教練牌。此外，Stanley提到劇集《日落下的彩虹》拍攝完成，未來將投入新的劇集和電影；Jeremy則談到新歌《沒人看見的星》的推出，同時呼籲支持他的綜藝節目《骰界》。值得注意的是，兩人還神秘透露未來將合作的新計劃。

Jeremy吐槽Stanley僅負責開車卻躲避教滑雪責任，更爆料他其實擁有滑雪教練牌。(ig@miro.weallare)

MIRROR將推出多項合體企劃

隨著新一年MIRROR將推出多項合體企劃，三人還即場為MIRO爭取福利，粉絲對即將到來的精彩內容無不充滿期待。

三人還即場為MIRO爭取福利。(ig@miro.weallare)