前港姐半裸成名住豪門父子家一年　41歲內地登台騷性感本錢招男友

現年41歲「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy）曾在《鴨王》何浩文有激情演出，後指控在鍾家「寄居」一年是「噩夢」，怒轟鍾氏父子人品有問題，引起熱議。去年初袁嘉敏從英國回流香港，在網絡平台賣相和內地登台搵錢。雖然曾遭摸敏感部位及被淋不明液體的侮辱，但她仍不放棄內地市場。近日在她在內地登台，除了大騷性感本錢，又大呻孤單，在台上公開招男友。

袁嘉敏想宣傳她的付費平台，引導大家點進去。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏先是分享性感的照片，之後就是收費平台的連結，要觀眾及支持者需先付費才可以繼續觀看。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏在內地依然有人氣。(袁嘉敏ig截圖)

袁嘉敏內地登台招男友

袁嘉敏在台上揚言：「我新的一年一定要找男朋友！我不想這麼孤單。」袁嘉敏坦言經常孤身一人，她認為：「因為香港都係有啲狗仔隊，啲男人好怕俾人望住！」袁嘉敏穿着暴露，十分引人注目。有人留言不解，港大出身的袁嘉敏為何變成如斯模樣，「其實佢好高學歷，係叻女，點解變到感（咁）」、「其實她條件很早可以嫁有錢人了，不知道點解這麼大年紀還沒找到有錢人」。

袁嘉敏一脫成名曾推過百飯局

在2009年參選港姐入行的袁嘉敏，有學歷、有樣貌、有身材，可是在TVB發展平平，直至約滿後跳入影視圈，憑三級片《鴨王》一脫成名，成功打響「性感女神」的名號，工作及收入都翻幾番，更進駐半山豪宅，生活富貴。袁嘉敏曾拍片自爆花費500英鎊（約4,800港幣）參加富豪飯局識朋友，可惜去到派對，袁嘉敏發現出席的全都是年紀較大的夫婦，最終無功而返。

袁嘉敏公開招男友。（小紅書影片截圖）

袁嘉敏身材依然出眾。（小紅書影片截圖）

袁嘉敏附上了數張居家打扮的照片。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏穿上膚色低胸背心加牛仔褲，在家中陽台「嘆茶」及欣賞景色。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏在陽台擺拍了不少照片，每張都有露出深長的「事業線」。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏穿上膚色低胸背心加牛仔褲，在家中陽台「嘆茶」及欣賞景色。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏曬正面噴血身材。(IG圖片)

