黃日華與關寶慧緋聞傳足五年　千人面前開腔解釋二人真實關係

64歲的黃日華早前宣布退出娛樂圈，選擇過半退休的生活。然而，他與59歲女星關寶慧之間的緋聞卻隨着好友任達華的爆料，再次成為話題焦點。黃日華向來以深情形象示人，太太梁潔華病逝後，其感情生活再度備受關注。

黃日華愛妻梁潔華於2020年因病離世，黃日華有一段長時間未能釋懷。（微博@黃日華）

黃日華與關寶慧緋聞傳了多年。（微博圖片）

2021年，兩人因私下聚餐並合影過於親密，緋聞開始流傳，甚至一度有內地媒體報導他成功向關寶慧求婚，緋聞傳足五年。然而，無論是當事人本身關寶慧還是黃日華的女兒黃芷晴，均多次否認這些謠言。不過，就在早前TVB節目《一周星星》中，任達華看到關寶慧提問後，竟語帶玩笑地表示二人：「我諗都快㗎啦！」無疑再次挑起公眾的好奇心，將事件推至另一高潮。

這張「黐到好埋」的合照，令二人傳出緋聞。（微博@關寶慧）

任達華語帶玩笑地表示二人「我諗都快㗎」。（電視截圖）

黃日華近日難得地公開回應緋聞

面對持續不斷的輿論壓力，黃日華近日難得地公開回應緋聞。他於《盧海鵬鳴金收咪演唱會》擔任表演嘉賓時，以輕鬆及正面的態度在千人面前澄清，強調自己目前仍然單身，並直言與關寶慧並無戀愛關係，希望藉此徹底平息外界的猜測。黃日華也坦言他終於有機會為這段誤解畫下句號。

黃日華近日難得地公開回應緋聞。(葉志明 攝)

黃日華深情顧家的形象令人動容

提到黃日華的私人感情，他多年來深情顧家的形象令人動容。2013年，其妻梁潔華確診血癌後，他毅然減少演藝工作，全心陪伴病榻前。即使梁潔華最終於2020年因器官衰竭離世，他依然對亡妻的愛始終如一。黃日華曾公開表示將為亡妻終身不娶，他的這份專一令外界敬佩，也成為日後支持他的核心價值觀。

黃日華深情顧家的形象令人動容。(葉志明 攝)

愛妻梁潔華離世後，黃日華選擇淡出演藝圈，不僅因為內心的傷痛，也因為他覺得他的「頭號粉絲」不再能看他演戲，那麼他的演出也失去了意義。他曾感嘆道，太太是他生命中最重要的人，退出娛樂圈亦是對她的一種懷念和承諾。他將心思放在半退休生活中，淡泊名利之餘，也試圖修復自己的內心世界。這次公開澄清緋聞，再次反映黃日華對亡妻堅貞不渝的情感。而無論外界如何揣測，他的言行早已說明了一切。