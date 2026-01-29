佘詩曼成唯一內地媒體好感香港藝人　獲激讚訪問專業親和力滿分

首位「四屆視后」佘詩曼憑劇集《新聞女王》系列中的出色演技和極佳觀眾緣，再創事業高峰。阿佘的成功絕非偶然，除了入行二十八年密密磨練演技之外，阿佘在圈中也是出了名的好人緣，圈內外均不時傳出好人好事。近日有內地網絡媒體進行同行問卷調查，2025年媒體好感度最高藝人中，阿佘不負眾望，成為唯一香港代表榜上有名的，果然厲害！

佘詩曼是首位「四屆視后」。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼露美背。（微博圖片）

佘詩曼躋身媒體好感藝人之列

去年有內地網絡媒體向媒體同行發放廣發問卷調查，阿佘躋身媒體好感藝人之列。有受訪者稱讚阿佘工作態度專業，訪問期間很敢言，為少數普通話標準、說話快速帶出重點的港台藝人，「在采訪時間比較短的情況下，她也把該給的點都給到了，沒有廢話，讓重現經典台詞也是張口就來，非常專業，而且效果滿分」。

佘詩曼不似50歲。（佘詩曼微博圖片）

另外，阿佘獲稱讚為人有禮和藹、表裏如一，為「親和力滿分的新聞女王」，難怪在香港內地機會接踵而來！除了阿佘外，今次問卷調查中，媒體好感度最高的五位藝人依次為肖戰、白鹿、王鶴棣、李蘭迪、宋威龍。

佘詩曼以全身粉紅色現身《新聞女王2》內地煞科宴。（微博圖片）

佘詩曼曾請數十幕後食飯 介紹周家怡工作

阿佘常常被爆出好人好事，曾有TVB幕後攝影師自爆阿佘請數十位相識多年的幕後同事飯敍，並送贈禮物給他。此外，之前有報道過，周家怡陷低潮期間無工開時，身為好友的阿佘親自致電開聲，為周家怡搭路介紹工作。

佘詩曼在內地風評亦佳。（微博圖片）

佘詩曼獲讚親和力滿分。（微博圖片）

佘詩曼（微博圖片）

甜美。（微博圖片）