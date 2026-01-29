有綫高層地震｜杜之克、余詠珊、何哲圖三人辭任 黃雅芬接任CEO

有線寬頻通訊有限公司（「有線寬頻」）（股份代號：1097）今日（29日）宣布，集團管理層將作出調整。行政總裁兼執行董事杜之克先生（杜先生）已向董事會請辭其現有職務；同時，余詠珊女士（余女士）辭任有線寬頻旗下好好製作集團有限公司首席執行官及集團相關職務；及何哲圖先生（何先生）亦已辭任有線旗下星演國際首席執行官及集團相關職務。上述變動即日生效。

杜之克、余詠珊、何哲圖辭任是與董事會友好協商的共識

杜先生、余女士及何先生三人辭任是與董事會友好協商的共識，之間並無任何意見分歧，董事會對三人任內對公司作出的貢獻表示充分感謝。董事會同時宣佈，現任執行董事黃雅芬女士將接任行政總裁一職。董事會在審視集團業務轉型進度、營運表現及未來發展需要後，認為應盡快加快改革步伐，推動集團邁向下一發展階段。

杜之克辭任行政總裁一職。（陳順禎攝）

何哲圖 辭任有線旗下星演國際首席執行官及集團相關職務。（葉志明攝）

余詠珊亦向有線董事會請辭。（資料圖片）

有線寬頻任命黃雅芬為新行政總裁

行政總裁兼執行董事黃雅芬女士表示：「我非常榮幸獲董事會信任，出任有線寬頻行政總裁。面對媒體生態及觀眾收看習慣的轉變，管理團隊將全力以赴，聚焦擴闊節目曝光、清晰頻道定位，以及拓展多元收入來源，務求推動集團持續發展，吸引有理想及衝勁的年輕人加入，為觀眾帶來更多高質素、具影響力的內容，並使這些優質作品被更多觀眾看見。」她補充，管理團隊將以務實和高效的方式，加強與團隊及合作夥伴緊密協作，應對行業轉變帶來的挑戰與機遇。