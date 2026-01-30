葉念琛訪問宣萱片兩日超過10萬瀏覽量　預告之後嘉賓會更多驚喜

導演葉念琛近期在主導的YouTube頻道《Meaningful》擔任節目《琛導Casting》主持，第一集請來佘詩曼做嘉賓，最近一集則請來最近紅爆的「烏廷芳」宣萱做嘉賓，透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。對於宣萱訪談片，在短短2日時間便超過10萬views葉念琛感到相當開心，他非常感謝網民及兩位嘉賓。

葉念琛表示：「主要都係今次嘅兩日可以有100,000 Views係喜出望外啦，我嘅團隊都好開心啦，咁就首先一定要多謝我今個月嗰兩位嘉賓啦即係阿佘同埋阿宣萱，因為佢哋兩個幫我撐咗一個好好嘅開頭。」他指影片頻道於1月6日正式開始運行，一開始已經有兩條訪談影片得到觀眾們的喜歡，所以非常感恩。得到好成績，連宣萱都留言恭喜葉念琛：「Congrats！！好多謝你同你嘅團隊！」

葉念琛又指自己作為一個剛剛開設影片頻道的初哥，不少網民對於他主持風格的讚美及批評都一一收到：「日後喺未來嘅一啲訪談裏面，我會注意一啲我覺得嘅不足之處，希望大家慢慢畀啲空間同埋機會我有進步。」至於未來的《琛導Casting》嘉賓，他透露大家會繼續有驚喜：「下個月頭就會有新一集嘅《琛導Casting》嘉賓，嗰位嘉賓應該係大家亦都會好欣賞嘅一位女演員，咁暫時賣個關子，希望大家繼續支持，繼續多啲人去訂閱。」

葉念琛除了是導演外，更有多重身份，涉及的界別更由電影到舞台劇、電視劇，現在還多一個身份，就是YouTuber。葉念琛更笑指：「我未來好快又會有新嘅動向，咁大家記得關注，又會令大家好意想不到。」