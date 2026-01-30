丁子朗坐商務艙被網民指炫富：對唔住！我哋諗得唔夠長遠

丁子朗最近與吳若希及戴祖儀共同前往澳洲拍攝全新綜藝節目《他們的澳洲駕期》時，也因為在社交平台分享的一段影片而成為輿論的焦點，不僅引起了內地網民的熱議，更招來鋪天蓋地的批評聲浪。



丁子朗、吳若希及戴祖儀日前已經出發澳洲拍攝TVB的新綜藝節目《他們的澳洲駕期》。(ig@karl_ting)

丁子朗、吳若希及戴祖儀從在飛機上的「頹爆」狀態，到於商務艙悠然入睡的畫面，笑料滿載。(ig@karl_ting)

丁子朗一則影片引起不少網民的不滿

這件爭議的導火線源自丁子朗早前於社交平台發布的一則影片。影片標題寫著：「如何度過10小時的經濟艙？」，並附加文字「大家學會了嗎？」影片開場可見他與同行的吳若希、戴祖儀身處登機閘口，看似被即將面對的十小時飛行時間感到無奈和疲憊。然而當網民認真期待他們會分享什麼有趣的經濟艙經驗時，畫面卻突然翻轉，原來三人實際乘坐的是商務艙，而非經濟艙。他們的座位寬敞舒適，甚至還配上睡覺場景。緊接著，更出現了「不要坐經濟艙」的字幕，明顯引起不少網民的不滿，因而引發軒然大波。

當網民認真期待他們會分享什麼有趣的經濟艙經驗時，畫面卻突然翻轉，原來三人實際乘坐的是商務艙，而非經濟艙。(ig@karl_ting)

內地網民對丁子朗的言行開展猛烈抨擊

這段影片發布後，不少內地網民對丁子朗的言行開展猛烈抨擊，不少評論指摘這是一種明顯的「曬命」行為。有網民批評，作為公眾人物，他應更加注意自己的言行，用字也不應流露出任何對經濟艙旅客的輕蔑意圖：「這樣說話太過分了，有故意嘲諷意味」、「是想炫耀自己很高級嗎？」、「不坐經濟艙，你就比別人強？」。有些人甚至直接認定他的行為為「失德」，認為作為藝人的他應該更清楚自己的角色，需要對社會負起更多責任。不僅如此，「丁子朗為什麼被罵」一度躍升為內地網絡熱搜榜單的話題之一。影片下方湧入超過兩千條火爆留言，多數內容充滿對丁子朗的不滿與指責。

這段影片發布後，不少內地網民對丁子朗的言行開展猛烈抨擊，不少評論指摘這是一種明顯的「曬命」行為。(ig@karl_ting)

丁子朗打破沉默

然而針對這場風波，面對內地網民的謾罵，丁子朗今日（30日）打破沉默，在社交台分享了一段「道歉影片」，他表示當日發布的影片是他與吳若希及戴祖儀去拍旅綜時所拍的短片，他們沒坐經濟艙，而是坐商務艙，所以令大家覺得他們有炫富的感覺：「對唔住，因為我哋係完全冇咁嘅心態，但係我哋雖然講者無心，但係令到大家聽者有意，有負面情緒我哋都係好對唔住。因為我哋唔想咁樣嘅，我哋都唔會覺得話我哋冇心㗎，就冇咗件事，雖然我哋冇心，但係的確令到大家有咁大嘅反應，亦都係我哋諗得唔夠長遠，諗得唔夠細緻。」

面對內地網民的謾罵，丁子朗今日（30日）打破沉默，在社交台分享了一段「道歉影片」。(ig@karl_ting)

丁子朗同大家講對唔住。(ig@karl_ting)

丁子朗更指他們拍這條片時，只是單純以一個娛樂角度出發，並沒有任何價值觀輸出：「最後想同大家講聲對唔住！」或許是丁子朗在拍攝這條短片時，想得太少，沒有顧及到所有網民的感受。但面對著「丁式幽默」，有網民認為此事屬於「脫節言論」，但也有少部分粉絲對事件持平衡看法，認為影片本身也許只是以幽默為出發點，只是沒能有效傳達完整信息，造成了誤解。但不可否認，作為公眾人物的丁子朗确實需要更警惕地思考自身言行如何產生廣泛影響。尤其是當涉及社會的不平等意識或階層議題時，更應慎之又慎。在瞬息萬變的信息化社會裡，一句看似無害的玩笑話，都可能觸及更深層次的社會痛點而引起公憤。