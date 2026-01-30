曾錦燊冇得睇BLACKPINK灰到晒落寞背影　朱文慧睇完興奮到轉圈圈

近日韓國人氣女團BLACKPINK於香港啟德主場館舉辦全球巡演《Deadline》，場場爆滿及一票難更求成為全城焦點，近日吸引無數粉絲「Blink」到場支持，掀起全城BLACKPINK熱。儘管演唱會已經過去數天，但仍有不少人在社交平台繼續沉醉在這股熱潮之中。「東張男神」曾錦燊昨日（29日）在社交平台分享了一段有關BLACKPINK的影片，但片中竟然不是他去看BLACKPINK演唱會的影片，而是…………

「東張男神」曾錦燊在社交平台分享了一段有關BLACKPINK的影片。(ig@charles_tks)

曾錦燊冇得睇BLACKPINK灰到晒落寞背影

韓迷曾錦燊在影片中寫道：「當你返到公司…..你嘅好同事不斷同你講BLACKPINK演唱會有幾好睇。」原來是因為他沒有去看BLACKPINK演唱會，而他身邊的是新任「東張女神」朱文慧，朱文慧在他身邊興奮地跳著BLACKPINK的《Jump》。影片中的朱文慧穿上白色背心連身短裙，看完演唱會的她聞歌起舞，跳到興奮時更轉圈圈，大灑青春氣息，但是沒有去看演唱會的曾錦燊只好落寞地站在牆角畫圈圈。

曾錦燊冇得睇BLACKPINK灰到晒落寞背影。(ig@charles_tks)

朱文慧穿上白色背心連身短裙，看完演唱會的她聞歌起舞，跳到興奮時更轉圈圈，大灑青春氣息。(ig@charles_tks)

曾錦燊未能搶到入場門票

曾錦燊更搞笑的在片中配上「100%興奮」及「100%調調調」，以抒發自己未能欣賞BLACKPINK演唱會的一口悶氣。據了解，曾錦燊是因為未能搶到入場門票，所以未能到場欣賞，所以才這般灰心。

曾錦燊是因為未能搶到入場門票，所以未能到場欣賞，所以才這般灰心。(ig@charles_tks)

曾錦燊係一個超級韓迷。(胡凱欣 攝)