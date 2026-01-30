生命樹劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《生命樹》陸劇改編自真實反盜獵事件，有肖意凡、黃凱文、李雪、趙爍、劉小溪作為編劇，李雪為執導，由楊紫領銜主演的一套以西部反盜獵、生態環保為題材的電視劇。陸劇古裝女神楊紫今次挑戰高強度拍攝，透露因高山症一度需要吸氧，拍檔胡歌也在極寒中完成動作戲份，完全是用生命演戲！該劇亦是首部以守護生態作主題的電視劇，期待一幕幕震撼的大自然場景！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《生命樹》電視劇情大綱

劇情橫跨三十年以兩條故事線雙線鋪陳。上世紀90年代，青海高原瑪治縣高度依靠農牧業維生， 鄰近的無人區「博拉木拉」蘊藏豐富礦產與野生動物資源，引來大批盜獵為求暴利肆意濫殺濫採。瑪治縣縣長林培生支持副縣長多傑（胡歌 飾）組建巡山隊，最初目的是為了脫貧而進入無人區採礦，然而多傑親眼目睹藏羚羊被獵殺的慘況後，就將全部心力轉向環境保護上。青年女警白菊（楊紫 飾）被調入巡山隊，一同打擊盜獵盜採行為，亦與記者邵雲飛（張哲華 飾）經歷多次出生入死，互相相愛。就在成功前夕，多傑卻離奇失蹤，巡山隊最終被迫解散。

十多年後，博拉木拉地區恢復平靜，但煤礦盜採再度令開發與環保發生衝突，身為生態扶貧的骨幹的白菊重新組隊領導牧民和追查當年多傑的失蹤，謎團與巡山隊被迫解散的真相 隨著調查逐漸浮現，也揭曉了當年犧牲背後的抉擇和代價。白菊隊伍促成國家級自然保護區的建立，傳承了多傑用生命保護高原生態的精神，使「生命樹」能在雪山、草原上生根發芽。

《生命樹》播出時間｜最新追劇日曆

《生命樹》電視劇幾時播? ? 《生命樹》一共有40集，由CCTV-8、愛奇藝、Netflix、Disney+播放，1月30日起，CCTV-8黃金強檔每晚兩集連播；愛奇藝會員19:30更新4集，由1月31日起會員每日19:30更新2集；而非會員就21:30更新2集。

《生命樹》演員人物關係圖

《生命樹》演員

楊紫 飾 白菊

出身高原的青年女警，被援藏醫生收養，槍法了得，敢打敢衝；後來加入巡山隊，守護青藏高原生態，領導牧民發展

胡歌 飾 多傑

瑪治縣副縣長，巡山隊長，本想為了脫貧去無人區採礦，但看到藏羚羊被屠殺後，決心保護高原生態，推動環保，之後離奇失蹤

李光潔 飾 林培生

瑪治縣縣長，支持多傑成立巡山隊，要顧及百姓所需，又要權衡生態環保和開發

梅婷 飾 張勤勤

援藏醫生，收養了遺孤——白菊