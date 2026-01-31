炎明熹專訪｜剖白離巢轉會主因　新形象獲網民讚討好：當然有分別

炎明熹從被全面力捧的新星，到突然消失於幕前一年多，正當外界熱烈揣測她與舊公司完約後會花落誰家，年僅20歲的她卻選擇先自組工作室，再宣布加盟Sony Music 大中華區，正式回歸樂壇。用一年多的「空白期」，換取走向更廣闊華人市場的機會，這個決定，等待得絕對值得。

「復出」後，網民普遍形容 Gigi 脫胎換骨，不但造型變得更有型、更貼近實際年齡，就連談吐與狀態亦明顯不同。對於那段被外界視為「雪藏」的日子，Gigi形容為一趟正在學習的旅程——她一邊上學，一邊學射箭、嘗試不同興趣，也曾認真思考自己是否仍適合站在舞台之上。直到新歌《風旅》誕生，才讓她找到一種更貼近內心的表達方式，去迎接未知的將來。

曾有報道指Gigi當初與舊公司商討續約時，條件之一是要求「準時出糧」，在藝術工作者與創作人屢屢被拖糧的行業環境中，這個傳言令她被捧為「00後整頓職場典範」。雖然她在訪問中親自否認相關說法，但對於有不少Gen Z因而受到鼓舞、支持她踏出舒適圈，她直言：「始終都係要踏出一步自己未試過嘅路，所以，早啲開始，我覺得始終都係好嘅！」

主動私訊日本音樂人KOKIA邀歌 《風旅》唱出迷惘心聲

月初Gigi在加盟新東家的發布會上演繹《風旅》，即時引起不少討論度，有樂迷覺得歌曲滲著宮崎駿的感覺。Gigi聞言笑逐顏開，直指這是她自己由頭參與到尾的作品，推出前很擔心大家反應，幸好有不少好評。作為「久休復出」的頭炮，這首歌對不擅言辭的Gigi來說，彷彿是內心的翻譯機：「呢一首歌其實係講出咗我一啲唔係咁識表達嘅心聲，真係好似歌曲入面有不安、『迷路了亦無妨』，有一種同自己對話，但係又解析咗一個另外一個人格出嚟。我平時唔係咁識表達，所以呢一首歌曲好似可以好清楚地同大家講一啲心入面嘅事情。」

除了透過Oscar轉達心聲，這種令人一秒置身森林的空靈曲風，乃出自日本音樂人KOKIA之手。Gigi偶然看了日劇《一公升的眼淚》的10分鐘精華解說，背景音樂正是KOKIA的歌曲《Arigatou》，她聽後深受打動：「沉澱緊嘅時候，有個聲音出咗嚟，我就喺度諗，究竟有冇機會可以邀請到KOKIA小姐幫我作曲一首？」哪怕當時工作室只有她和另一位戰友，Gigi還是鼓起勇氣發出了邀請，並撰寫了親筆信；沒想到對方爽快答應，更展開了一連串跨越語言的電訊來往及音樂交流。

加盟Sony Music因為vibe夾 身邊有夥伴才不會榨乾自己

回復自由身後，Gigi曾嘗試以獨立歌手身份闖蕩，甚至親力親為接洽工作，雖然期間有三、四間公司向她招手，但最終她選擇將唱片發行交給Sony Music，問到箇中原因，她說：「勁搞笑，純粹係個vibe囉。」她透露與各公司聊天時，並不是一坐下來就談工作、談合約，而是「好Chill」地互相了解和閒聊：「冇諗住一嚟就傾合作，大家都係由傾偈開始慢慢熟悉，大家都知道我嘅性格，如果唔係可能嚇親我，我會好驚囉，之後大家傾傾吓就覺得『都幾好啦，不如就試吓』嘅感覺，咁大家就一齊合作咗。」Gigi現時雖然仍算是獨立歌手，但萬幸身邊多了一班音樂夥伴，比起單打獨鬥感覺更踏實，相信磨合後會更好，又笑言自己正「偷偷地偷師」，希望剛起步的工作室能向這間國際大公司的規模學習。

早在Gigi宣布開工作室的初期，她已戴定頭盔說：「我都唔知呢間公司會做幾耐，可能聽日就同大家講『我冇自己公司喇。』」談到是否覺得這幾個月來孤軍作戰實在難以負荷，因而決定找公司合作，她表示：「我覺得我自己係唔可以淨係靠晒自己嘅人，我身邊一定要有一啲人喺度，如果唔係，就冇咗嗰個『人氣』，唔係指好多人好鍾意我嗰種人氣，而係我會自己俾自己榨乾咗，因為我會成日諗好多嘢，所以如果我榨乾晒，我就會好頹，要摺埋。所以一定要有人同我分擔一啲諗法，又或者佢哋去開解一下我好固執嘅一啲嘢，我喺小事上面會好執着，因為好想做好每一件事情，就需要我嘅同事們出現。」

自組工作室最難是做抉擇 獲林家謙傳授獨立歌手心得

回望獨自經營工作室的這小段路，Gigi坦承並不容易，天生有選擇困難症的她，面對接踵而來的決策曾感到無助，這亦是她一早已預期的最大難題；她又不諱言，對自己在去年12月的音樂會表現不太滿意，當時在10分之中她自評5分，在專訪時她再作解釋：「好似有好多嘢都未做到嘅感覺，又或者我自己嘅小小嘅目標，想唱得好，又或者試多啲唔同嘅風格，未達到我嘅理想，所以會有少少可惜。同埋我覺得我自己嘅準備時間唔係好夠，亦都令到大家好chur囉我驚，都有少少唔好意思。」

沒有人天生就識做老闆，何況Gigi剛踏入二字頭，初生之犢總得向前輩們取經。放眼當今樂壇，林家謙無疑是獨立歌手最成功的一位，Gigi過去數度翻唱對方的《記得》，到底這位新手老闆有否藉機向家謙偷師？Gigi透露確實很欣賞對方，亦曾在摸索期間向對方請教，雖然交流時間不長，但家謙的一席話已令她獲益良多：「佢話，始終我係男仔，係會所有嘢可能方便啲嘅，着衫，自己就應該OK，總之所有嘢都會方便好多，但係女仔始終都需要保護、需要人保護，同埋着衫嗰啲又比較繁複，至少都要有個人陪喺身邊。」

除了實際操作上的建議，最令Gigi佩服的，是家謙那份清晰的邏輯思維，這正是她自覺最需要惡補的一課：「我覺得其實佢諗嘢都好清晰，我哋個對比太大。」思維要清晰，表達亦然。Gigi笑言目前最大的障礙，竟是腦袋轉得太快，嘴巴卻追不上：「我希望我自己諗嘢同個嘴要夾得好，可能我個腦已經諗到好多樣嘢，但個嘴其實仲講緊第一樣嘢，所以有時大家聽我講嘢可能會比較辛苦，同埋有少少理解唔到，所以，呢樣嘢係好重要嘅，我覺得喺工作室上面，係要盡快去解決呢一件事。」

被「雪藏」變增值期學射箭 曾想過不做歌手：我夢想係做護士

Gigi從2024年起消失於幕前一年零三個月，外界稱為「雪藏」，Gigi卻視這段空白期為「放假」與「修行」，過程中既要上學、又要嘗試新事物和學習新知識，時間反而過得沒想像中慢，「我覺得唔係真係完整地放假，反而係一種喺度學習緊一啲新嘅旅程一樣。」Gigi亦趁這段時期接觸到射箭，過程中令她學到如何集中，她透露打從小時候看到動漫《犬夜叉》中的角色桔梗後，已一直對射箭躍躍欲試，笑說：「佢好靚，又好聰明，又好溫柔，又好有力量，所以就好想學射箭，因為佢射箭好勁！」

說來十分充實，問Gigi是否因此不覺得那段空白期是低潮，她坦言：「低潮係前面有少少嘅，始終唔知道之後自己可以做啲咩。」Gigi說自己性格一向屬於順其自然、隨遇而安，然而在這段期間也悟出了一個道理，說到底都是要增值自己，不停填滿時間表，否則她會覺得自己對不起時間：「如果你真係乜嘢都順其自然，但係你自己乜嘢都唔做，咁其實就唔係幾好。即係就算有機會喺你身邊降臨，你都係把握唔住。」

不過另一方面，她也坦言曾想過不再做歌手，而想法也不是偶然出現一次半次：「嗰段期間我亦都有諗過，算啦，我唔做歌手喇，因為我其實最開始嘅夢想，係做護士㗎！但係有一次同一個舞台劇嘅朋友傾偈，佢話『你嘅夢想係乜嘢？你由細到大其實係想做咩㗎 ？』我話我想做護士，之後佢哋話『吓？估唔到你喎！』但係到後尾，佢話其實你喺音樂上面都可以做一位護士㗎，我覺得……俾佢點醒咗囉！所以我會加油，無論係唱歌、音樂、同大家見面嗰方面，又或者係一啲唱歌以外嘅嘢，我都希望可以盡力去幫到大家，亦都希望可以做一啲作品係真係鼓勵大家。」

剖白離巢TVB主因 面對負評睡醒就忘記

無可否認Gigi當初的確被TVB全面力捧，一下子突然消失，外界說法眾說紛紜，有人說是合約糾紛，有人說是為了更好的待遇，但Gigi口中的原因卻十分簡單，「其實最大原因係自己想去挑戰多啲，我想趁住呢個年紀去試多啲唔同嘅嘢，因為活學活用吖嘛，所以就趁而家，既然有機會去嘗試嘅時候，點解唔多啲嘗試呢？」前路當然是一個問號，Gigi也深知一定困難，但她覺得若然始終有一日都要去試的話，倒不如就趁現在去試。

然而，走出舒適圈伴隨而來的，往往是兩極的聲音。在那段沒有公開露面的日子，網上不乏支持者讚她有勇氣，但也充斥著一些批評，指責她「忘本」的聲音此起彼落。面對海量輿論，Gigi從最初那個不會睇評論的女孩，慢慢學會了篩選與轉化，「後尾慢慢自己都好想去吸納一下唔同嘅意見，因為有啲網民嘅意見我覺得真係有用嘅，例如可能唱法方面，又或者你嘅唞氣聲係咪真係太大呀，全部都對我好有用。」她笑言自己「能量偏低」，看到善意的鼓勵會讓她充滿電，至於那些「為攻擊而攻擊」的說話，她選擇不多理會。

圈內朋友曾勸誡她，負評最好別多看，因為那些惡毒言語可能會潛伏在腦海，某天突然浮現傷害自己。但Gigi似乎擁有一種令人羨慕的天賦：「我個腦比較係一瞓醒就唔記得咗件事情，所以應該都還好嘅。」這種「無痛失憶」的特質，似乎也是她在紛擾娛樂圈中的一個防護罩，保護她免遭內耗。

新形象獲網民大讚變年輕「搣甩TVB味」 自覺心態變化更大

隨著Gigi正式復出，輿論風向明顯轉趨正面。無論是那早前那Y2K造型、音樂會選曲歌單，抑或應對傳媒時的反應表現，都令網民對她的好感度直線上升。除了獲讚撞樣港姐冠軍徐子珊，更有網民形容她終於「搣甩TVB味」，Gigi聞言即反應甚大：「吓！唔好咁講！」對於外間評價，她認為每個造型都有適合或不適合自己之處，有人喜歡亦會有人不喜歡，最重要是勇於嘗試，更笑稱說不定將來會挑戰光頭 Look。至於被指造型「變Young」，重拾20歲女孩應有的青春活潑氣息，Gigi謙稱歸功於幕後團隊，亦直認是有心轉型：「當然係有分別嘅！我哋嘅妝造都係唔一樣嘅，所以就係真係要好多謝我嘅團隊去一齊努力，做成呢個成果，亦都好多謝大家，真係好鍾意呢啲造型，同埋呢啲服裝等等，所以之後繼續加油。」

Gigi早前挑戰Y2K造型，非常有新鮮感，獲網民大讚好青春。（Instagram：yiminghay）

問到是否更喜歡現在的自己？Gigi表示一直都在嘗試喜歡自己，但相比外在蛻變，她認為內在的心態成長更為關鍵：「我覺得係心態，因為我嘅語言組織有少少錯亂，所以大家會覺得可能更加young咗，因為我而家諗嘢更加多咗，所以我會更加唔似係一個20歲應該有嘅成熟，係，但係心態上面係會有啲轉變。」

澄清「續約要準時出糧」傳言 寄語Gen Z早日踏出改變一步

想當初Gigi消失幕前的時期，有傳言指與TVB傾續約的條件是要求「準時出糧」，網民亦因此奉她為「00後整頓職場典範」，Gigi聽罷即一臉驚訝地澄清：「下！我有講呢樣嘢咩？」她續說：「首先喺度好多謝大家，但係我應該係冇咁樣講過嘅，好多謝大家咁樣嘅聲音……我好似有少少抽水嘅感覺，明明冇講過，但係大家喺度讚我，sorry，大家。」雖然是誤會一場，但不少網民確實被她那份敢於走出舒適圈、甘願承受未知的勇氣所打動，認為這正是給同輩的一種鼓勵。

對於被視為Gen Z勇氣代表，Gigi有自己的一番解讀，並寄語同路人：「我覺得未搵到夢想或者目標嘅人都唔使太擔心自己之後會發生啲咩事，無論係好嘅事定係壞嘅事，都會往好嘅方向去發展。同埋，我覺得自己始終都係要踏出一步自己未試過嘅路，所以，早啲開始我覺得始終都係好嘅，因為又係嗰句，『學到老，活到老』（口誤）咁樣㗎嘛，好似有少少分別，但係始終早啲做係好過遲啲先開始，但係遲啲先開始……只要你想開始，都未遲囉。」

第一步好不容易踏出了，往後旅程仍是未知之數，問及對未來的展望，Gigi竟說：「其實冇咩展望，同埋我都真係冇乜目標，有時諗到目標先有目標，未來係點樣，我就唔想去框實自己一定要達到某個事情或者一定要去得到某樣嘢。」正如新歌《風旅》所唱，「迷路了亦無妨」，20歲的炎明熹，正拿著那本屬於自己的旅行手冊，準備將沿途的好與壞，都化作獨一無二的珍貴烙印——「起舞吧，漂泊的世代，搖曳也是題材」。