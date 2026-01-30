名媛望族｜江美儀發姣瘋癲戲搶眼　劉松仁讚不絕口：無可挑剔

TVB近日在深夜時份重播的劇集《名媛望族》翻Hit，劇中有不少情節畫面甚至乎對白都引起網上不少討論，就好像飾演三太江美儀大玩黑絲誘惑以及講一連串英文對白等，成為全城熱話。

江美儀因劇集講一連串英文對白，成為全城熱話。（劉松仁微博圖片）

江美儀「瘋癲戲」演得出色

而作為劇集男主角的劉松仁（松哥）亦有留意劇集重播後受到討論，更對飾演三太江美儀的一場「瘋癲戲」讚不絕口，直言「演繹得無懈可擊，無可挑剔！」給予高度肯定。

在這場「瘋癲戲」中，三太江美儀困在房間中獨自撫摸跳舞，幻想着與丈夫鍾卓萬（劉松仁 飾）一起共舞，但卻被對方遇見，二人就開始發生激烈爭吵，江美儀表示：「我發騷是因為你，你以前一個月會過來碰我幾次，平時會牽牽我的手，對我笑笑，耍耍花槍，多久了？」一邊哭着說，將一個女人獨守空房的寂寞感表演得淋漓盡致，隨後因爭吵而跌倒地上的一幕，眼神與肢體動作都盡現出無力後的衰怨感，特別令人感到可憐。

江美儀演技出色。（影片截圖）

劉松仁﹑江美儀激烈爭吵。（影片截圖）

江美儀眼神充滿哀怨與淒涼。（影片截圖）

劉松仁讚不絕口

對於這段表演劉松仁對江美儀給予高度讚賞：「我最喜歡三媽這場戲，沒有足夠的人生閱曆是演不出來的。一身寂寥，有伊人獨憔悴的感覺！尤其最後連Jimmy(王浩信 飾）都捨她而去時，她眼神裡的哀怨與淒涼，演繹得無懈可擊，無可挑剔！」而不少網民都認同劉松仁的評語，激讚江美儀將一個女人的可憐、無奈、失望演得好真切，讓人憐憫。

劉松仁對江美儀演出讚不絕口。（影片截圖）