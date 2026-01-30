TVB新駙馬晒超聲波宣布升呢做準爸爸　老婆為珠寶批發商家世顯赫

現年30歲的容天佑在無綫劇《法言人》演見習師爺「Tony仔」一角而入屋，他即將在本月27日於麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）迎娶拍拖8年的圈外女友扶天恩（Winnie）！據知，容天佑的老婆Winnie家世顯赫，家族生意龐大，而Winnie更是珠寶批發商。日前，婚後不久的的容天佑在IG公布升呢準爸媽了！

幸福！（IG/@yungtinyau）

成功造人！（IG/@yungtinyau）

好有愛！（IG/@yungtinyau）

恭喜恭喜！（IG/@yungtinyau）

貼超聲波照報喜 容天佑：今年新年唔使畀三姑六婆問到口啞啞

容天佑於IG貼出BB超聲波照和老婆的孕照，並開心宣布懷孕消息：「Coming soon …

#今年新年終於唔使比三姑六婆問到口啞啞了！」對於妻子家世顯赫，容天佑曾大方承認：「佢哋家族都係做關於珠寶，Winnie 外公做玉，姨姨做翡翠,爸爸就做鑽石首飾批發。（會唔會有壓力？）又無乜壓力嘅，佢哋都好支持我，我會用我龐大嘅愛錫愛錫返佢哋。」

籌辦婚事期間突傳懷孕 自爆雙喜臨門背後有洋蔥

對於想生仔定女，容天佑指：「仔女遲啲再公布，不過仔女對我嚟講都一樣開心。」新婚未夠3個月就有喜，容天佑表示：「其實所有野都係一個緣份，我哋啱啱得到兩邊父母嘅同意，開始籌辦婚禮2個月左右，就發現有咗，所以將婚禮嘅時間即刻縮短😆 所以一切都係上天嘅安排，係上天嘅禮物🙏🏼因為當初諗住大把時間籌備婚禮嘅時候，爸爸突然中風入左醫院做左兩次手術，啱啱情況穩定嘅時候，我老婆就發現有咗bb了，老婆想喺個肚變大之前進行婚禮，所以所有事情係3個月內發生，而家諗反起個心情起起伏都好複雜。」

大讚BB孝順：老婆都完全無孕吐或其他不適嘅地方

他亦不忘大讚BB孝順：「有咗bb但未發現嘅時候，我哋又搬屋，搬搬抬抬，又日日揸車去醫院探爸爸，又好辛苦咁籌備婚禮，基本上係嗰半年每日都只有4,5小時休息，但係我老婆都完全無孕吐或其他不適嘅地方，所以所有嘢都好感恩。都好感謝所有幫忙過婚禮，照顧過我哋嘅人。」

容天佑在麗思卡爾頓酒店豪娶富家女Winnie！（IG/@yungtinyau）