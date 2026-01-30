游學修疑被ViuTV封殺嬲爆　社交平台火爆宣泄不滿︰你好大隻喎

Tyson Yoshi日前為新歌《1994前傳》-《追CHASING THE WIND》微電影舉行首映禮，獲不少圈中好友現身力撐，包括林子峰、張文傑、游學修等人，現場星光熠熠。沒想到在相隔兩日後（30日），游學修就在社交平台連環發出限時動態，包括將Viu1娛樂頻道的報導貼文「倒轉」，還在個人介面上標記「@Viutv」及「@Viu1hk」，疑不滿受到ViuTV冷待。

游學修疑遭到Viutv封殺。（IG圖片）

游學修現場遭到冷待

在微電影首映禮當日，有多間電子媒體前往採訪，大家都有與游學修做訪問，但唯獨ViuTV竟然沒有安排記者一同訪問，只是專注同Tyson Yoshi、Nancy Kwai等人做訪問，最終在Viu1娛樂頻道上，只顯示其他人的訪問片段，完全沒有游學修的蹤影。

Viutv沒有派記者採訪。（資料圖片）

游學修疑不滿ViuTV

未知是否覺得在現場遭到冷待，令游學修疑感到相當不滿，就在社交平台連環發出限時動態，更將Viu1娛樂頻道的相關新聞「倒轉」分享，同其他媒體的相關報導正面Post形成強烈對比。他還上貼ViuTV吉祥物Sound Bear，指吉祥物：「嘩！你好大隻喎。」，同時Sound Bear面對《寵物小精靈》小型公仔噴火龍時，還加上：「你係試當真？」字句，這個動作疑在暗示ViuTV看他不起，透過公仔角色來表達自己的不滿。

將Viu1娛樂頻道的報導貼文「倒轉」。（IG圖片）

其他媒體的報導就正常分享。（IG圖片）

標記着「@Viutv」及「@Viu1hk」

除此之外，游學修還在社交平台的介面，標記着「@Viutv」及「@Viu1hk」字眼，明顯是在對Viutv表達不滿，游學修與Viutv的關係隨即成為網上熱話。

介面上標記着「@Viutv」及「@Viu1hk」 。（IG圖片）

透過公仔疑表達不滿 。（IG圖片）