吳文忻乳癌擴散CT Scan不理想　肝臟現3cm腫瘤及多粒淋巴結：盡做

現年51歲、1998年港姐季軍吳文忻（Natalie）四年前確診患上乳癌，2024年復發後癌細胞變異並擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期，但她一直堅強面對。去年Natalie 完成多個夢想，推出新書《因愛重新》，以及首支個人歌曲《重生》，並在新城頒獎台上奪得「勁爆我撐新人」獎。然而，癌魔依然險惡，Natalie 近日開直播時透露受藥物影響情緒經常會爆喊，今日（30日）吳文忻接受《明報周刊》訪問時，更透露最近情況，直言最新CT Scan（電腦斷層掃描）報告不太理想，癌細胞擴散至肝臟，她說：「一切都係繼續盡做啦！」

吳文忻圓夢出歌，並獲得「勁爆我撐新人」獎。（資料圖片/葉志明 攝）

吳文忻病情反覆。（資料圖片/葉志明 攝）

胸部腫瘤達12cm：痛多咗

訪問中，Natalie 展示自己長得又黑又密的頭髮，保持樂觀心情，但談到身體狀況時仍難掩感嘆。她坦言近期痛楚增加，最新報告顯示肝臟出現約 3cm 的腫瘤，而胸部的腫瘤更已擴大至12cm。她苦笑說：「呢排痛，痛多咗好多，CT Scan報告唔係咁好，去咗肝......淋巴嗰啲結，我自己都摸到一粒粒好大粒，周圍都有啲咁樣，一定有影響心情。」 面對惡化的數據，她唯有將一切交託給信仰：「依家真係期待主耶穌基督打救我呀。」

吳文忻在直播忍不落淚。（facebook@吳文忻）

吳文忻直認CT Scan不理想。（facebook@吳文忻）

藥物亦影響心情。（facebook@吳文忻）

有空便會chill 吓。（ig@nat_ng_nat）

藥物副作用致情緒崩潰

除了肉體的痛楚，荷爾蒙藥及標靶藥對情緒的摧殘更令 Natalie 感到吃力。她曾在直播中因戰鬥力轉弱而落淚，形容藥物控制了她的情緒，令她無故勁喊及產生負面想法。她直言：「好攰好無心機，咁情緒好差，乜嘢都唔想做，然後乜都唔做嘅時候就越來越差，anyway所以要不停洗腦，同自己講，要改變自己思維去繼續。」

除夕入院輸血兩包血

此外，標靶藥亦令她的紅血球和血紅素偏低，導致嚴重貧血及無力。在剛過去的除夕夜（12月31日），她更因貧血嚴重需要即時入院輸兩包血，在醫院中度過跨年。幸而輸血後精神有所好轉，目前已調整標靶藥分量再觀察情況。

吳文忻身上插了多條輸送液用喉管，右肩膊近胸口、腋下、手背多處插針。（ig@nat_ng_nat）

有一段時間要出入坐輪椅。（ig@nat_ng_nat）

出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！（ig@nat_ng_nat）

積極錄製第二首新歌 及時行樂：希望可以去排舞

儘管身體虛弱，Natalie 依然正面思想，希望可以恢復體力後做運動或排舞，而她早前趁身體許可時，錄製了第二首新歌《有愛無淚》，作為《重生》的延續。

吳文忻早前已錄製了第二首新歌《有愛無淚》，作為《重生》的延續。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻兩女係開心果。（ig@nat_ng_nat）