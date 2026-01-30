港姐亞軍施宇琪成功爭取做財經主播　積極減磅：下星期二正式返工

2024年港姐亞軍施宇琪近期積極經營社交平台，更在小紅書分享日常生活及理財心得，早前她就拍片坦言港姐工作期內「幾乎冇人工」，但仍感激選美經歷帶給她曝光與成長，如今選擇靠創作與副業實現自我價值。被網民封為「文青港姐」的施宇琪，大學主修金融，向來對投資理財有濃厚興趣，她在小紅書上分享關於省錢技巧、投資入門及職場思考的短片，語氣自然又具專業感，吸引不少粉絲留言求教，甚至有人笑稱「港姐不止靚女，仲好醒！」

施宇琪今晚出席節目錄影。（葉志明攝）

施宇琪今晚出席節目錄影。（葉志明攝）

施宇琪不時拍片分享理財心得。（葉志明攝）

向來對投資理財有濃厚興趣。（葉志明攝）

今晚（30/1）施宇琪現身電視城出席《新春保良迎金馬》節目錄影，她在接受《香港01》訪問時表示：「我好開心，成功爭取到做財經節目主持，下星期二正式返工加入佢哋個部門，但就好多細節嘅嘢我仲未知，變咗我下個星期就冇咁多時間去睇住個股票市場。不過我已經做咗咁多個月嘅功課，已經將我嘅配股票配自安排好晒，咁我都唔會做嗰啲短線嘅交易，之後我又唔會即刻買即賣，我都將啲股票擺喺度跟住唔掂佢，到40歲為止先理，變咗係長線投資。（到時要出鏡做主持要準備咩？）我而家減緊肥，公司其實從來冇要求任何人去減肥，係我想用最好嘅狀態去工作。」

施宇琪透露下星期二加入財經節目做主持。（葉志明攝）

做好功課。（葉志明攝）

長線投資。（葉志明攝）