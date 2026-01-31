周杰倫陳奕迅墨爾本驚喜同框觀賞球賽　兩人友情契機緣於呢首神曲

現年51歲的樂壇天王陳奕迅向來熱愛打網球，他的球技亦是相當不錯，2024年10月上海勞力士大師賽的「費達拿超級摯友之夜」，陳奕迅就聯同著名瑞士網球手費達拿，對戰中國職業網球手張之臻與跨界的中國乒乓球手樊振東搭檔，上演了一場世紀夢幻聯動的雙打比賽。陳奕迅除了愛打網球，當然也喜歡觀賞網球賽。他每次出席網球賽都會被不少粉絲拍到放到社交網上分享。昨日陳奕迅就現身澳洲網球公開賽（Australian Open），並與亞洲天王周杰倫同框。

陳奕迅熱愛打網球。

四人夢幻聯動。(小紅書)

華語樂壇兩大天王難得同框

華語樂壇兩大天王陳奕迅與周杰倫，昨日被拍到現身墨爾本公園，一同觀看阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決茲維列夫（Alexander Zverev）的頂尖對決。兩位巨星罕見並肩而坐，不僅展現兩人私交甚篤，更成為本屆澳網另一道耀眼的「星光」風景。 周杰倫對網球的熱愛早已不是新聞，經常都會帶同老婆昆凌去欣賞各大網球賽。 據悉，陳奕迅與周杰倫在觀賞這場比賽的前一晚，就與內地人氣偶像王俊凱在當地知名火鍋店聚餐，三人之後亦有一同欣賞另一場網球賽。

陳奕迅與周杰倫同框。(facebook圖片)

陳奕迅與周杰倫同框。(facebook圖片)

兩人結緣於這首經典金曲

陳奕迅與周杰倫友情最著名的契機莫過於神曲〈淘汰〉的誕生。當年兩人在頒獎典禮後台相識，周杰倫主動提議邀約寫歌，並迅速交出詞曲。 陳奕迅曾開玩笑說，當初拿到 demo 時覺得周杰倫「是不是想淘汰他」，因為整首歌充滿濃厚的「周氏情歌」色彩，音域挑戰極高。然而，這首經典佳作最終成為陳奕迅最具代表性的國語作品之一，也奠定了兩人在音樂之外、相惜至今的堅實情誼。