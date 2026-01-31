何超盈囡囡現身慈善晚宴顏值成網民焦點　獲讚面相好長一副學霸臉

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過何超盈自前年開始重回社交圈，更不時帶同囡囡一起出席活動。她老公辛奇隆長期不見影，但在本月初何超盈就罕有曬出多張全家福，一家三口同框幸福滿瀉。早前何超盈又帶同囡囡現身慈善晚宴。

何超盈大曬全家福！（IG截圖）

何超盈囡囡的顏值成了網民的焦點

名媛嚴紀雯身為仁濟醫院董事局的第五副主席，日前她於IG分享了「2026慈善星輝仁濟夜」的照片，發文寫道：「2026慈善星輝仁濟夜✨昨晚已圓滿舉行🎉今年以「人生劇本」🎬為主題，透過人生電影院，細心聴說仁濟與受助人之間的故事，將他們人生的甜酸苦辣分享給社會各界，喚起了大家對他們的深切關懷🫂🥰。特別感謝每位慷慨解囊的善長，讓更多有需要幫助的人感受到來自社會的溫暖和愛❤️。讓我們攜手同行，將這份愛心和關懷傳遞下去！！💖💖💖」

從她貼出的相中可見，她的閨密何超盈當晚帶同囡囡去捧場，為慈善出一分力。何超盈囡囡的顏值成了網民的焦點，不少網民留言表示：「她女兒長了一張理科生臉」、「學霸臉！特別是理科生！」、「她女兒很耐看」、「一看就是古靈精怪的」、「女兒面相很好！」都是一面倒的讚美。

2026慈善星輝仁濟夜。(嚴紀雯IG)

何超盈囡囡顏值成網民焦點。(嚴紀雯IG)

嚴紀雯與閨密何超盈及她囡囡。(嚴紀雯IG)